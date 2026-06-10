Lo que necesitas saber: Gianni Infantino

El Mundial 2026 ha comenzado formalmente con la conferencia de apertura de la Copa del Mundo con el presidente de la FIFA, Giani Infantino en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México, al cual calificó como “una catedral del futbol, bendecida por los dioses del futbol” y expresó su deseo para que “se hable mucho de futbol” y no de otros temas, sin embargo, el propio directivo tocó temas espinosos el caso del árbitro Omar Artan, las visas y boletos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Infantino rompe el silencio sobre el caso del árbitro Omar Artan y las visas

Sobre el caso del árbitro somalí, Omar Artan, a quien se le negó la entrada a Estados Unidos, Infantino lamentó la situación, “Es lamentable lo que le pasó a Omar”, sin embargo, declaro que “no controlamos todo lo que sucede en el mundo. No controlamos países ni instituciones de seguridad”.

“Intentamos dar solución a todos los problemas que se presentan, pero no somos los reyes del mundo, no podemos imponernos a las reglas de los países”, indicó y aseguró que es mejor relajarse, que confrontar.

Pero en ese sentido se dijo “feliz por la presencia de Irán en la Copa del Mundo”, pese al conflicto bélico que sostiene con Estados Unidos. “De ser necesario yo manejaría el autobús desde Teherán para que estuvieran aquí, así que estoy muy contento de que Irán haya podido venir y pueda jugar el Mundial”.

Sobre Irán, “Estoy feliz” dice Infantino.

“Les prometi que de ser necesario yo manejaria el autobús desde Teherán para que estuvieran aqui, asi que estoy muy contento de que Irán haya podido venir y pueda jugar el mundial” pic.twitter.com/ZNpEi3xWH1 — Sopitas (@sopitas) June 10, 2026

Sobre los precios y la venta de boletos para el Mundial

Sobre la venta de boletos y los precios tan elevados para este torneo, Gianni Infantino explicó que los precios van acorde a otros eventos deportivos como el Super Bowl y hasta el momento se han vendido más de seis millones de entradas.

Además mencionó que la FIFA necesita generar dinero para invertir en programas y desarrollo de futbol en diversas partes del mundo y dijo que los boletos se podrían regalar o darse a un precio más bajo, pero “los revendedores los acapararían y terminarían vendiéndolos a precios exhorbitantes”.

Inafantino aceptó que no conoce “mucho de futbol, pero tengo mucha gente a mi alrededor que conoce de futbol”, pero consideró que los equipos europeos son los que parten como principales favoritos, entre ellos España.

La nueva ceremonia de himnos

El presidente de la FIFA también profundizó sobre ceremonia de himnos, la cual se estrenará en el partido entre México y Sudáfrica, en la inauguración del Mundial.

Compartió que la idea surge de un comentario que le hace Alessandro del Piero, para incluir a todos los jugadores convocados en el terreno de juego.

Foto: @gianni_infantino (Instagram)

En la conferencia de prensa Infantino compartió que 17 mil periodistas fueron acreditados, un número récord. Reconoció a un periodista francés y otro argentino que cubrirán su Mundial 18.

Y no podía faltar el agradecimiento al gobierno de Claudia Sheinbaum.



