Lo que necesitas saber:
Shakira se presentará en la inauguración del Mundial 2026.
Acá les dejamos TODO lo que necesitan saber para lanzarse a la inauguración del Mundial 2026 al Estadio Ciudad de México. Porque aunque el partido entre la Selección Mexicana vs Sudáfrica inicia a las 13:00 hrs, las puertas del estadio estarán abiertas desde las 9:00 hrs.
¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026?
Vamos a lo importante. La inauguración del Mundial 2026 es el jueves 11 de junio a las 13:00 horas entre México vs Sudáfrica . Después de cuatro años y de aquella victoria de Argentina en Qatar 2022, es momento de iniciar un nuevo torneo.
Será la segunda vez que México y Sudáfrica se enfrenten en un un partido inaugural. La primera vez fue en Sudáfrica 2010 ¿Se acuerdan?
La inauguración será en el Estadio Ciudad de México
El Estadio Ciudad de México (antes Banorte y mejor conocido como Azteca), fue elegido entre todos los estadios de Canadá, Estados Unidos y México para albergar la inauguración del Mundial 2026.
Se convertirá en el primer estadio en todo el mundo en ser tres veces mundialista; la primera vez fue en México 1970, después en México 1986 y ahora, en el 2026.
¿Quién cantará en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026?
No podemos hablar de Mundial sin mencionar a Shakira. La reina de los mundiales, será la encargada de cantar en la ceremonia de inauguración entre México vs Sudáfrica.
La colombiana y Burna Boy tocarán por primera vez en vivo la canción oficial del Mundial, Dai Dai. Aunque no será la única artista invitada, la FIFA pretende ‘lanzar la casa por la ventana’ con más invitados musicales de la talla Belinda, Alejandro Fernández y más.
- Shakira
- Burna Boy
- Belinda
- Alejandro Fernández
- Danny Ocean
- J Balvin
- Lila Downs
- Los Ángeles Azules
- Maná
- Tyla
La presentación de Shakira tendrá una duración aproximada de 16 minutos y será antes del partido, no al medio tiempo ni nada por el estilo.
¿El 11 de junio será día feriado en México?
No, el 11 de junio, aunque muchos andarán al pendiente de la inauguración del Mundial 2026, no será día feriado oficial. Aquellos trabajadores del sector privado y público tendrán que ir a trabajar con normalidad.
Cada uno de los patrones podrán decidir si le dan el día a sus trabajadores; los mandan a home office u organizan las botanas para ver el partido en el jale.
Las vialidades cerradas cerca del estadio
Para evitar el tráfico el día de la inauguración deben salir con muuucho tiempo de anticipación y tomar en cuenta que habrá varias vialidades cerradas. Las autoridades de la Ciudad de México pondrán un perímetro de seguridad alrededor del estadio de 2km.
- Vialidades cerradas
- Avenida del Imán
- Circuito del Estadio Azteca.
- Vialidades con un cierre parcial:
- Paseo de los Deportes
- Calzada Acoxpan
- Cafetales
- Viad Tlalpan
- Acceso restringido
- Av. Río Churubusco
- Calz. Tlalpan
- Eje 3 Oriente (Av. Canal de Miramontes)
¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México?
Pueden llegar al Estadio Ciudad de México en Tren Ligero. Y ojo, habrá dos servicios; uno que partirá de forma directa desde Tasqueña hasta el estadio, y el otro será el servicio regular que hace paradas en cada estación.
El Gobierno de la CDMX también tendrá dos servicios adicionales. El Park & Ride en Xochimilco es para que los aficionados que van en automóvil puedan dejarlo en un estacionamiento remoto y seguro, para llegar al estadio en un RTP especial por un precio de 500 pesos (ida y vuelta).
El otro será solo Ride, que va desde el Paseo de la Reforma hasta el estadio por 350 pesos (ida y vuelta).
También pueden llegar en taxis de aplicación, pero tomando en cuenta la cantidad de vialidades cerradas, no parece la mejor opción a menos que tengan muchas ganas de caminar.
Objetos permitidos y NO permitidos en el estadio
Mucho ojo, si van al estadio para la inauguración, lleven solo lo esencialmente necesario, porque hay una graaaan lista de objetos no permitidos. Si los llevan, corren el riesgo de que no los dejen entrar.
Les recomendamos que solo lleven celular, power bank (no mayor a 12×17 cm), un impermeable, bolsos pequeños y transparentes, además, claro de sus carteras, por si les da hambre o sed dentro del estadio.
Permitidos
- Bolsos de plástico transparentes, vinilo o PVC (No mayores a 30 x 15 x 30 centímetros)
- Pequeños elementos de maquillaje como polvo compacto, sombras, rubores, labiales, brillos.
- Power bank (no mayor a 12×17 cm)
- Celular
- Cámaras Go Pro
- Impermeables
- Pancartas que no excedan los 2 mts x 1 m (Y sin mensajes de naturaleza política, ofensiva y/o discriminatoria, que contengan palabras, símbolos o cualquier otro atributo dirigido a la discriminación)
- Medicamentos (solo si se presenta un certificado médico en inglés, francés o español y en presencia de la persona para quien están destinados)
No permitidos
- Armas de cualquier tipo
- Explosivos
- Objetos que pueda usarse como arma, para cortar, apuñalar o como proyectil
- Gas pimienta
- Equipo de protección corporal como chalecos antibalas o corsés (salvo que haya una receta médica)
- Cascos y objetos para ocultar la identidad de una persona.
- Objetos cuyo uso pueda generar humo, calor o fuego, como encendedores
- Fuegos artificiales.
- Bengalas y bombas de humo.
- Latas de aerosol, sustancias corrosivas y flamables
- Cualquier líquido que contenga alcohol, incluidos las bebidas embiagantes
- Comida
- Mochilas y bolsas opacas y voluminosas
- Drogas, narcóticos o estimulantes de cualquier tipo
- Cualquier objeto promocional o comercial, incluidas playeras y otras prendas
- Dispositivos radioelectrónicos o de alta frecuencia
- Drones, bicicletas, scooters y patinetas
- Artículos inflables
- Cámaras profesionales
- Instrumentos musicales
- Dispositivos electrónicos, mecánicos o manuales que produzcan ruido o sonidos excesivamente fuertes
- Láser
- Selfie sticks
- Tripiés
¿A qué hora abren las puertas del estadio?
Aunque el México vs Sudáfrica inicia a las 13:00 hrs, las puertas del Estadio Ciudad de México abrirán desde las 9:00 hrs, así que los aficionados tendrán que llegar con varias horas de anticipación.
Los organizadores tienen planeado que a las 11:00 hrs, todos los aficionados ya ocupen sus lugares, para que puedan disfrutar de la ceremonia de inauguración que arranca a las 11:30 hrs y termina a las 12:05.
- 9:00: Apertura de puertas del Estadio Ciudad de México
- 11:00: La mayoría de los aficionados ya deben estar en sus lugares
- 11:30: Inicio de la ceremonia de inauguración
- 12:05: Termina la ceremonia de inauguración
- 12:10: Salida de jugadores al calentamiento
- 13:00: Inicio del partido entre México y Sudáfrica
Así será la ceremonia previa al inicio del partido
La inauguración del Mundial 2026 tendrá una nueva ceremonia. Se colocarán banderas gigantes de México y Sudáfrica en los costados de la cancha, no las grandes que generalmente vemos en los juegos amistosos; la idea es que ocupen gran parte del césped y solo dejen libre la parte central.
¿Para qué? Bueno, en el centro se formarán los 26 jugadores de cada selección, sí, no solo los titulares, también los suplentes; lo harán alrededor de una pancarta (tal como se muestra en la imagen) para entonar cada uno de los himnos.
¿Dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial?
Para aquellos que no van a ir al estadio, no se preocupen, podrán ver la inauguración del Mundial 2026 en vivo por el Canal 7 de TV Azteca, en el Canal 5 de Televisa y en streaming por VIX.
Así que vayan organizando algo con sus amigos, familia o en todo caso, en la chamba con sus compañeros. Eso sí, pídanle permiso a su jefe, no vaya ser que les salga caro ver la inauguración.
|Partido
|Fecha y hora
|Transmisión
|México vs Sudáfrica
|Jueves 11 de junio
13:00 hrs
|Canal 7
Canal 5
Vix
Jugadores convocados de México y Sudáfrica
México
Porteros
- Tala Rangel | Chivas
- Carlos Acevedo | Santos
- Guillermo Ochoa | AEL Limassol
Defensas
- Israel Reyes | América
- Jesús Gallardo | Toluca
- Jorge Sánchez | PAOK
- Mateo Chávez | AZ Alkmaar
- César Montes | Lokomotiv
- Johan Vásquez | Genoa
Medios
- Erik Lira | Cruz Azul
- Brian Gutiérrez | Chivas
- Gilberto Mora | Tijuana
- Luis Romo | Chivas
- Roberto Alvarado | Chivas
- Edson Álvarez | Fenerbahce
- Luis Chávez | Dinamo Moscú
- Orbelín Pineda | AEK Atenas
- Álvaro Fidalgo | Real Betis
- Obed Vargas | Atlético de Madrid
Delanteros
- Armando González | Chivas
- Alexis Vega | Toluca
- Guillermo Martínez | Pumas
- Julián Quiñones | Al-Qadisiyah
- Santiago Giménez | AC Milán
- César ‘Chino’ Huerta | Anderlecht
- Raúl Jiménez | Fulham
Sudáfrica
Porteros
- Ronwen Williams | Mamelodi Sundowns
- Ricardo Goss | Siwelele
- Sipho Chaine | Orlando Pirates Fc
Defensas
- Khuliso Mudau Mamelodi | Sundowns
- Olwethu Makhanya | Philadelphia Union
- Bradley Cross | Kaizer Chiefs
- Aubrey Modiba | Mamelodi Sundowns
- Thabang Matuludi | Polokwane City
- Nkosinathi Sibisi | Orlando Pirates
- Ime Okon | Hannover 96
- Samukele Kabini | Molde Fk
- Mbekezeli Mbokazi | Chicago Fire
- Kamogelo Sebelebele | Orlando Pirates
- Khulumani Ndamane | Mamelodi Sundowns
Mediocampistas
- Teboho Mokoena | Mamelodi Sundowns
- Thalente Mbatha | Orlando Pirates
- Jayden Adams | Mamelodi Sundowns
- Sphephelo Sithole | Tondela
Delanteros
- Oswin Appollis | Orlando Pirates
- Iqraam Rayners | Mamelodi Sundowns
- Tshepang Moremi | Orlando Pirates
- Relebohile Mofokeng | Orlando Pirates
- Evidence Makgopa | Orlando Pirates
- Themba Zwane | Mamelodi Sundowns
- Lyle Foster | Burnley
- Thapelo Maseko | Ael Limassol
¿Cómo le fue a México en la inauguración de Sudáfrica 2010?
En el Mundial del 2010, México también se enfrentó a Sudáfrica en el partido inaugural. En aquel entonces, Siphiwe Tshabalala abrió el marcador con el 1-0 a favor del conjunto local.
Sin embargo, la alegría le duró poco a la afición sudafricana, porque en la recta final, Rafael Márquez clavó el 1-1 para sellar el empate de la Selección Mexicana.
En ese 2010, Javier Aguirre era entrenador de México, Rafa Márquez era el capitán y Guillermo Ochoa, el portero suplente. Ahora, 16 años después, los tres volverán a verse las caras con Sudáfrica, bueno, Rafita lo hará como auxiliar del ‘Vasco’, ya no como jugador.
Hasta la propia Shakira volverá a cantar en la ceremonia de inauguración.
¿Cómo le ha ido a México en las inauguraciones mundialistas?
Oficialmente, México ha participado en cinco partidos inaugurales en la historia de los mundiales. El primero fue en Uruguay 1930; después le tocó Brasil 1950, Suecia 1958, México 1970 y Sudáfrica 2010.
¿La mala noticia? Nunca ha podido ganar un partido inaugural; acumula un saldo de 3 derrotas. Su mejor resultado ha sido un par de empates en 1970 y en el 2010.
Las estadísticas no favorecen a México ni tomando en cuenta las ediciones de Suiza 1954 y Chile 1962, cuando los primeros cuatro partidos se jugaron de forma simultanea.
Casualmente, México perdió sus dos partidos debut en Suiza y Chile ante Brasil; en 1954, cayeron 5-0 y en 1962 por 2-0.
|N°
|Mundial
|Partido
|Resultado
|1
|Uruguay 1930
|México vs Francia
|1-4
|2
|Brasil 1950
|Brasil vs México
|4-0
|3
|Suiza 1954*
|Brasil vs México
|5-0
|4
|Suecia 1958
|Suecia vs México
|3-0
|5
|Chile 1962*
|Brasil vs México
|2-0
|6
|México 1970
|México vs URSS
|0-0
|7
|Sudáfrica 2010
|Sudáfrica vs México
|1-1
|8
|Mundial 2026
|México vs Sudáfrica
|–
México no inauguró el Mundial de 1986, por que en aquel entonces hubo un cambio en el formato de la FIFA y el encargado de abrir la competencia era el campeón vigente, en lugar del país sede.
¿Claudia Sheinbaum va a la inauguración del Mundial?
Por si tienen pendiente, Claudia Sheinbaum decidió regalar su boleto para la inauguración del Mundial a una aficionada mexicana. La presidenta andará en el Fan Fest del Zócalo viendo la inauguración junto a Clara Brugada, que también rifó su boleto.
Ahora sí, ya saben todo lo necesario para disfrutar de la inauguración del Mundial entre México vs Sudáfrica.