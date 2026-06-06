Lo que necesitas saber: Shakira se presentará en la inauguración del Mundial 2026.

Acá les dejamos TODO lo que necesitan saber para lanzarse a la inauguración del Mundial 2026 al Estadio Ciudad de México. Porque aunque el partido entre la Selección Mexicana vs Sudáfrica inicia a las 13:00 hrs, las puertas del estadio estarán abiertas desde las 9:00 hrs.

Meme sopitas.com

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026?

Vamos a lo importante. La inauguración del Mundial 2026 es el jueves 11 de junio a las 13:00 horas entre México vs Sudáfrica . Después de cuatro años y de aquella victoria de Argentina en Qatar 2022, es momento de iniciar un nuevo torneo.

Será la segunda vez que México y Sudáfrica se enfrenten en un un partido inaugural. La primera vez fue en Sudáfrica 2010 ¿Se acuerdan?

La inauguración será en el Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México (antes Banorte y mejor conocido como Azteca), fue elegido entre todos los estadios de Canadá, Estados Unidos y México para albergar la inauguración del Mundial 2026.

Se convertirá en el primer estadio en todo el mundo en ser tres veces mundialista; la primera vez fue en México 1970, después en México 1986 y ahora, en el 2026.

Fotografía Mexsport

¿Quién cantará en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026?

No podemos hablar de Mundial sin mencionar a Shakira. La reina de los mundiales, será la encargada de cantar en la ceremonia de inauguración entre México vs Sudáfrica.

La colombiana y Burna Boy tocarán por primera vez en vivo la canción oficial del Mundial, Dai Dai. Aunque no será la única artista invitada, la FIFA pretende ‘lanzar la casa por la ventana’ con más invitados musicales de la talla Belinda, Alejandro Fernández y más.

Shakira

Burna Boy

Belinda

Alejandro Fernández

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

La presentación de Shakira tendrá una duración aproximada de 16 minutos y será antes del partido, no al medio tiempo ni nada por el estilo.

Foto: FIFA World Cup (Facebook)

¿El 11 de junio será día feriado en México?

No, el 11 de junio, aunque muchos andarán al pendiente de la inauguración del Mundial 2026, no será día feriado oficial. Aquellos trabajadores del sector privado y público tendrán que ir a trabajar con normalidad.

Cada uno de los patrones podrán decidir si le dan el día a sus trabajadores; los mandan a home office u organizan las botanas para ver el partido en el jale.

Las vialidades cerradas cerca del estadio

Para evitar el tráfico el día de la inauguración deben salir con muuucho tiempo de anticipación y tomar en cuenta que habrá varias vialidades cerradas. Las autoridades de la Ciudad de México pondrán un perímetro de seguridad alrededor del estadio de 2km.

Vialidades cerradas Avenida del Imán Circuito del Estadio Azteca.

Vialidades con un cierre parcial: Paseo de los Deportes Calzada Acoxpan Cafetales Viad Tlalpan

Acceso restringido Av. Río Churubusco Calz. Tlalpan Eje 3 Oriente (Av. Canal de Miramontes)



Foto: @MonitoresMultim

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México?

Pueden llegar al Estadio Ciudad de México en Tren Ligero. Y ojo, habrá dos servicios; uno que partirá de forma directa desde Tasqueña hasta el estadio, y el otro será el servicio regular que hace paradas en cada estación.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

El Gobierno de la CDMX también tendrá dos servicios adicionales. El Park & Ride en Xochimilco es para que los aficionados que van en automóvil puedan dejarlo en un estacionamiento remoto y seguro, para llegar al estadio en un RTP especial por un precio de 500 pesos (ida y vuelta).

El otro será solo Ride, que va desde el Paseo de la Reforma hasta el estadio por 350 pesos (ida y vuelta).

@GobCDMX

También pueden llegar en taxis de aplicación, pero tomando en cuenta la cantidad de vialidades cerradas, no parece la mejor opción a menos que tengan muchas ganas de caminar.

Objetos permitidos y NO permitidos en el estadio

Mucho ojo, si van al estadio para la inauguración, lleven solo lo esencialmente necesario, porque hay una graaaan lista de objetos no permitidos. Si los llevan, corren el riesgo de que no los dejen entrar.

Les recomendamos que solo lleven celular, power bank (no mayor a 12×17 cm), un impermeable, bolsos pequeños y transparentes, además, claro de sus carteras, por si les da hambre o sed dentro del estadio.

Permitidos Bolsos de plástico transparentes, vinilo o PVC (No mayores a 30 x 15 x 30 centímetros)

Pequeños elementos de maquillaje como polvo compacto, sombras, rubores, labiales, brillos.

elementos de maquillaje como polvo compacto, sombras, rubores, labiales, brillos. Power bank (no mayor a 12×17 cm)

Celular

Cámaras Go Pro

Impermeables

Pancartas que no excedan los 2 mts x 1 m (Y sin mensajes de naturaleza política, ofensiva y/o discriminatoria, que contengan palabras, símbolos o cualquier otro atributo dirigido a la discriminación)

Medicamentos (solo si se presenta un certificado médico en inglés, francés o español y en presencia de la persona para quien están destinados) No permitidos Armas de cualquier tipo

Explosivos

Objetos que pueda usarse como arma, para cortar, apuñalar o como proyectil

Gas pimienta

Equipo de protección corporal como chalecos antibalas o corsés (salvo que haya una receta médica)

Cascos y objetos para ocultar la identidad de una persona.

Objetos cuyo uso pueda generar humo, calor o fuego, como encendedores

Fuegos artificiales.

Bengalas y bombas de humo.

Latas de aerosol, sustancias corrosivas y flamables

Cualquier líquido que contenga alcohol, incluidos las bebidas embiagantes

Comida

Mochilas y bolsas opacas y voluminosas

Drogas, narcóticos o estimulantes de cualquier tipo

Cualquier objeto promocional o comercial, incluidas playeras y otras prendas

Dispositivos radioelectrónicos o de alta frecuencia

Drones, bicicletas, scooters y patinetas

Artículos inflables

Cámaras profesionales

Instrumentos musicales

Dispositivos electrónicos, mecánicos o manuales que produzcan ruido o sonidos excesivamente fuertes

Láser

Selfie sticks

Tripiés

¿A qué hora abren las puertas del estadio?

Aunque el México vs Sudáfrica inicia a las 13:00 hrs, las puertas del Estadio Ciudad de México abrirán desde las 9:00 hrs, así que los aficionados tendrán que llegar con varias horas de anticipación.

Los organizadores tienen planeado que a las 11:00 hrs, todos los aficionados ya ocupen sus lugares, para que puedan disfrutar de la ceremonia de inauguración que arranca a las 11:30 hrs y termina a las 12:05.

9:00: Apertura de puertas del Estadio Ciudad de México

11:00: La mayoría de los aficionados ya deben estar en sus lugares

11:30: Inicio de la ceremonia de inauguración

12:05: Termina la ceremonia de inauguración

12:10: Salida de jugadores al calentamiento

13:00: Inicio del partido entre México y Sudáfrica

Así será la ceremonia previa al inicio del partido

La inauguración del Mundial 2026 tendrá una nueva ceremonia. Se colocarán banderas gigantes de México y Sudáfrica en los costados de la cancha, no las grandes que generalmente vemos en los juegos amistosos; la idea es que ocupen gran parte del césped y solo dejen libre la parte central.

¿Para qué? Bueno, en el centro se formarán los 26 jugadores de cada selección, sí, no solo los titulares, también los suplentes; lo harán alrededor de una pancarta (tal como se muestra en la imagen) para entonar cada uno de los himnos.

Foto: @gianni_infantino (Instagram)

¿Dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial?

Para aquellos que no van a ir al estadio, no se preocupen, podrán ver la inauguración del Mundial 2026 en vivo por el Canal 7 de TV Azteca, en el Canal 5 de Televisa y en streaming por VIX.

Así que vayan organizando algo con sus amigos, familia o en todo caso, en la chamba con sus compañeros. Eso sí, pídanle permiso a su jefe, no vaya ser que les salga caro ver la inauguración.

Partido Fecha y hora Transmisión México vs Sudáfrica Jueves 11 de junio

13:00 hrs

Canal 7

Canal 5

Vix

Jugadores convocados de México y Sudáfrica

México Porteros Tala Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos

Guillermo Ochoa | AEL Limassol Defensas Israel Reyes | América

Jesús Gallardo | Toluca

Jorge Sánchez | PAOK

Mateo Chávez | AZ Alkmaar

César Montes | Lokomotiv

Johan Vásquez | Genoa Medios Erik Lira | Cruz Azul

Brian Gutiérrez | Chivas

Gilberto Mora | Tijuana

Luis Romo | Chivas

Roberto Alvarado | Chivas

Edson Álvarez | Fenerbahce

Luis Chávez | Dinamo Moscú

Orbelín Pineda | AEK Atenas

Álvaro Fidalgo | Real Betis

Obed Vargas | Atlético de Madrid Delanteros Armando González | Chivas

Alexis Vega | Toluca

Guillermo Martínez | Pumas

Julián Quiñones | Al-Qadisiyah

Santiago Giménez | AC Milán

César ‘Chino’ Huerta | Anderlecht

Raúl Jiménez | Fulham Sudáfrica Porteros Ronwen Williams | Mamelodi Sundowns

Ricardo Goss | Siwelele

Sipho Chaine | Orlando Pirates Fc Defensas Khuliso Mudau Mamelodi | Sundowns

Olwethu Makhanya | Philadelphia Union

Bradley Cross | Kaizer Chiefs

Aubrey Modiba | Mamelodi Sundowns

Thabang Matuludi | Polokwane City

Nkosinathi Sibisi | Orlando Pirates

Ime Okon | Hannover 96

Samukele Kabini | Molde Fk

Mbekezeli Mbokazi | Chicago Fire

Kamogelo Sebelebele | Orlando Pirates

Khulumani Ndamane | Mamelodi Sundowns Mediocampistas Teboho Mokoena | Mamelodi Sundowns

Thalente Mbatha | Orlando Pirates

Jayden Adams | Mamelodi Sundowns

Sphephelo Sithole | Tondela Delanteros Oswin Appollis | Orlando Pirates

Iqraam Rayners | Mamelodi Sundowns

Tshepang Moremi | Orlando Pirates

Relebohile Mofokeng | Orlando Pirates

Evidence Makgopa | Orlando Pirates

Themba Zwane | Mamelodi Sundowns

Lyle Foster | Burnley

Thapelo Maseko | Ael Limassol

¿Cómo le fue a México en la inauguración de Sudáfrica 2010?

En el Mundial del 2010, México también se enfrentó a Sudáfrica en el partido inaugural. En aquel entonces, Siphiwe Tshabalala abrió el marcador con el 1-0 a favor del conjunto local.

Sin embargo, la alegría le duró poco a la afición sudafricana, porque en la recta final, Rafael Márquez clavó el 1-1 para sellar el empate de la Selección Mexicana.

En ese 2010, Javier Aguirre era entrenador de México, Rafa Márquez era el capitán y Guillermo Ochoa, el portero suplente. Ahora, 16 años después, los tres volverán a verse las caras con Sudáfrica, bueno, Rafita lo hará como auxiliar del ‘Vasco’, ya no como jugador.

Hasta la propia Shakira volverá a cantar en la ceremonia de inauguración.

Agencia Mexport

¿Cómo le ha ido a México en las inauguraciones mundialistas?

Oficialmente, México ha participado en cinco partidos inaugurales en la historia de los mundiales. El primero fue en Uruguay 1930; después le tocó Brasil 1950, Suecia 1958, México 1970 y Sudáfrica 2010.

¿La mala noticia? Nunca ha podido ganar un partido inaugural; acumula un saldo de 3 derrotas. Su mejor resultado ha sido un par de empates en 1970 y en el 2010.

Las estadísticas no favorecen a México ni tomando en cuenta las ediciones de Suiza 1954 y Chile 1962, cuando los primeros cuatro partidos se jugaron de forma simultanea.

Casualmente, México perdió sus dos partidos debut en Suiza y Chile ante Brasil; en 1954, cayeron 5-0 y en 1962 por 2-0.

N° Mundial Partido Resultado 1 Uruguay 1930 México vs Francia 1-4 2 Brasil 1950 Brasil vs México 4-0 3 Suiza 1954* Brasil vs México 5-0 4 Suecia 1958 Suecia vs México 3-0 5 Chile 1962* Brasil vs México 2-0 6 México 1970 México vs URSS 0-0 7 Sudáfrica 2010 Sudáfrica vs México 1-1 8 Mundial 2026 México vs Sudáfrica – *Los primeros cuatro partidos se jugaron de forma simultánea

México no inauguró el Mundial de 1986, por que en aquel entonces hubo un cambio en el formato de la FIFA y el encargado de abrir la competencia era el campeón vigente, en lugar del país sede.

Fotografía Mexsport

¿Claudia Sheinbaum va a la inauguración del Mundial?

Por si tienen pendiente, Claudia Sheinbaum decidió regalar su boleto para la inauguración del Mundial a una aficionada mexicana. La presidenta andará en el Fan Fest del Zócalo viendo la inauguración junto a Clara Brugada, que también rifó su boleto.

Ahora sí, ya saben todo lo necesario para disfrutar de la inauguración del Mundial entre México vs Sudáfrica.