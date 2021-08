México mágico: Influencers mexicanos no pueden volver de Tokio 2020 tras violar protocolo y dar positivo a COVID

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pasaron a la historia por el hecho de ser organizados en tiempos de pandemia. Esta edición fue la primera que se pospone un año y también la primera que no tuvo aficionados, ni extranjeros ni locales, debido a los protocolos sanitarios para reducir los riesgos de contagio, sin embargo hubo quienes violaron las restricciones.

De acuerdo con una denuncia publicada en redes sociales, a través de la cuenta @whatthefffake, influencers mexicanos viajaron a Tokio acreditados por una televisora y ahora no pueden regresar a México, ya que arrojaron resultados positivos de COVID. (aquí puedes leer más sobre los protocolos durante los Juegos Olímpicos)

¿Qué hacían los influencers en los Juegos Olímpicos?

Los influencers, Eduardo y Miguel Villar, responsables de los contenidos de “La Ruta de la Garnacha”, quienes fueron contratados para realizar contenidos fuera de lo deportivo durante los Juegos Olímpicos, de modo que no cubrieron eventos deportivos.

En un principio, “La Ruta de la Garnacha” se limitó a mostrar comida con pedidos a través de aplicaciones durante el periodo obligatorio de aislamiento que formaba parte del protocolo y que incluso siguieron atletas olímpicos y paralímpicos, sin embargo, una vez superado este periodo comenzaron a salir en busca de “tacos con sabor mexa”, por ejemplo y desde ahí uno se podría preguntar ¿Y la sana distancia?

Violaron los protocolos sanitarios de Tokio 2020

La denuncia indica que tanto Eduardo como Miguel Villar pasaron varios días de fiesta sin tomar en cuenta los protocolos sanitarios, no sólo los de Tokio 2020, sino los sociales de la prefectura.

“Lalo y Miguel Villar de la ruta de la garnacha, fueron a las olimpiadas (sic) con gafetes de prensa. A todos los periodistas se les entregó una lista con los protocolos en Japón tras haberles permitido la entrada a Japón; básicamente era no salir a tutistear”, indica la denuncia.

Los influencers dieron positivo a COVID

Durante los Juegos Olímpicos de Tokio se realizaron constantes controles, tanto a atletas como para personal operativo y medios de comunicación, y los garnacheros arrojaron resultados positivos, por lo que les fue aplicado el protocolo sanitario y no pueden regresar a México hasta que se compruebe que están sanos.

Los influencers fueron dirigidos a uno de los hoteles de Tokio donde se mantienen aisladas todas aquellas personas del entorno olímpico que dieron positivo a COVID, incluidos los atletas.

“El día de su regreso a México no les permitieron tomar el avión y fueron enviados a una facilidad para pacientes COVID. Contrajeron el virus y no se han manifestado sobre esta situación porque quieren ser discretos para no quemar a la televisora que les patrocinó los gafetes”, indica la denuncia.