Lo que sabemos del accidente vial que provocó Omar Govea por conducir en ‘aparente’ estado de ebriedad

La madrugada de este domingo se reportó un accidente automovilístico ‘grave’ en el que estuvo involucrado el mexicano Omar Govea, jugador del SV Zulte Waregem de Bélgica. De acuerdo a los primeros reportes de la policía, el nacido en San Luis Potosí fue el causante del siniestro y todo se habría debido a que conducía en aparente estado de ebriedad, por lo que las investigaciones al respecto ya han comenzado. Esto es lo que sabemos.

De acuerdo a los reportes y apoyados en el comunicado que dio el SV Zulte Waregem, fue como nos enteramos del accidente que provocó Omar Govea. El mexicano iba conduciendo junto a Luka Zarandia, compañero de equipo que iba de copiloto, al momento del impacto y las cosas habrían sucedido así. (Este incidente nos recuerda al penoso caso de Joao Maleck de hace poco más de un año)

¿Qué pasó en el accidente provocado por Omar Govea?

El futbolista mexicano iba conduciendo por el barrio de Sint Eloois Vijve, en Bélgica, donde aparentemente venía de algún lugar donde bebió alcohol junto a Zarandia, por lo que según se dice, no respetaba los límites de velocidad. Como plus, no llevaba una licencia de conducir ‘válida’, por lo que todo fue aún más grave para él.

En Bélgica confirman que Omar Govea, en estado de intoxicación, causo un accidente al chocar su carro y ocasionar que lesiones ligeras a un compañero de equipo y a dos de sus pasajeras. Cabe mencionar que Govea además no contaba con una licencia de conducir válida. pic.twitter.com/Mk2FKCSOsN — Salvador Borboa (@Insider_del_fut) August 2, 2020

Los reportes dictan que en un cruce Omar Govea iba conduciendo tan rápido que no alcanzó a frenar el automóvil, impactando contra otro donde venían dos chicas, quienes resultaron lastimadas por el golpe pero no de gravedad.

Tras el golpe entre los autos, Omar Govea y su compañero de equipo no trataron de darse a la fuga o algo similar. La policía de Bélgica reportó que salieron del auto, se aseguraron de que no hubiera daños graves y habrían permanecido ahí hasta la llegada de las autoridades.

En apariencia las dos chicas no han levantado cargos contra Omar Govea y su compañero hasta este momento pero hay una versión que dicta que una vez que sean atendidas por las heridas, acudirán ante la ley para reportar este accidente.

¿Qué dijo el SV Zulte Waregem sobre el accidente automovilístico?

El club lanzó un comunicado donde confirmó que nadie resultó herido de gravedad y que todos los involucrados se encuentran bien. Lamentó que Omar Govea haya sido el causante de este siniestro pero es un club que respeta mucho sus valores y espera que todos los miembros del equipo los respeten.

Essevee bevestigt dat Omar Govea gisteravond is betrokken geraakt bij een verkeersongeval in Sint-Eloois-Vijve.https://t.co/ftVb0k3va5 — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) August 2, 2020

“Hubo daños en los ojos, pero tanto los ocupantes del otro automóvil como el de Govea y Luka Zarandia, resultaron levemente heridos. Afortunadamente todos están bien. El club ahora está esperando el informe oficial de la policía. Zulte Waregem es un club que resalta los valores familiares y espera que todos los involucrados en el club los cumplan perfectamente”, mencionó el Waregem sobre Omar Govea y el accidente automovilístico.