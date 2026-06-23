Lo que necesitas saber: México podría enfrentar al primer lugar del grupo donde están Inglaterra y Ghana en octavos de final del Mundial 2026

Ghana es de esos equipos que llega a la Copa del Mundo sin reflectores, sin que nadie apueste porque pueden ser el caballo negro. Pero se les metió el espíritu de aquella increíble selección de 2010 y le plantaron cara a la todopoderosa Inglaterra de Harry Kane.

Hablando de Harry Kane, la historia curiosa que nos deja este partido es la supuesta brujería que le hicieron al delantero del Bayern, que ahora seguro hará que mucha gente crea en esa clase de cosas.

Foto: Mexsport

Mundial 2026: Ghana le saca el empate a Inglaterra y México sonríe

Y es que Inglaterra intentó, buscó, creó oportunidades… pero nomás no pudo. El 0-0 se mantuvo desde el silbatazo inicial y hasta el final del encuentro.

Hasta ahí todo normal, es futbol y Ghana mostró nivel; el tema ese de la brujería salió porque Harry Kane tuvo una clarísima en los minutos finales y la mandó al cielo. Raro en un delantero de su nivel, además de otras oportunidades donde no se le vio fino.

«¿Qué tiene eso de raro? Es humano y puede fallar». Por acá pensamos así, pero lo mencionamos porque previo al encuentro, se volvió viral la declaración de un curandero de Ghana, quien aseguró que le hizo un ‘trabajo’ a Kane para que no pudiera anotar contra las Estrellas Negras. Cosa que sucedió.

Se trata de Nana Kwaku Bonsam, quien le dijo al Daily Sports lo siguiente: “Sé lo que tengo que hacer para detenerlo. No le estoy deseando una lesión seria, sólo lo suficiente para detenerlo en contra de mi país”.

Eso de la lesión lo aclaró porque hace 12 años, se adjudicó haber provocado una lesión a Cristiano Ronaldo previo al Portugal vs Ghana de fase de grupos, la cual no impidió que CR7 y compañía derrotaran a su selección con un gol del Bicho.

¿Y México qué tiene que ver con el empate entre Inglaterra y Ghana?

Ah, no nos olvidamos de México. Pasa que ya es hora de ir pensando en las siguientes rondas, y como la Selección Mexicana ya aseguró el primer lugar del Grupo A, en octavos se enfrentaría al primero del grupo donde están Inglaterra y Ghana.

Después de superar a Croacia, todo apuntaba a que los ingleses no tendrían problema para ocupar ese primer lugar, pero con el empate ante Ghana, ahora podría darse el caso de que sean las Estrellas Negras quienes se midan al Tricolor en el Estadio Ciudad de México.

Sigue estando complicado porque ahora Inglaterra va contra Panamá y ahí podría desquitar todos los goles que no le metió a Ghana, pero al menos da una esperanza de evitarlos.