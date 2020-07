En el vestuario, pasillos y gradas: La innovadora forma en que Rayados ‘llevará’ a sus fanáticos al estadio

Tras el parón por la pandemia de coronavirus, la Liga MX está próxima a reiniciar una vez más y aunque habrá todo un protocolo de salud que evitará que los fanáticos vayan a los estadios, Rayados se las ingenió para hacerlo posible. La escuadra de Monterrey llevará a sus fans al ‘Gigante de Acero’ y no sólo a las gradas, sino que podrán ‘entrar’ directo al vestuario, pues han ideado una forma innovadora en que los jugadores sientan todo su apoyo.

Como ya sabemos, tras la pandemia de coronavirus no está permitido que los fanáticos vayan al estadio, no sólo en México, sino alrededor del mundo. Es por ello que Rayados (quien tuvo a Vincent Janssen y Funes Mori con COVID-19) se las ha ingeniado para que sus fanáticos estén presentes en el Estadio BBVA… pero no, no será de forma presencial, sino que será de un modo distinto.

A través de Twitter Rayados lanzó una convocatoria para que los fanáticos escriban mensajes y estos sean colocados alrededor del estadio, siendo algunos de los puntos principales el vestuario y los pasillos rumbo a la cancha; hay mucho más que eso, todo se pondrá en marcha una vez que arranque el Apertura 2020 y aquí te lo vamos a contar todo.

¿Qué mensajes habrá en el vestuario y pasillos del estadio de Rayados?

Rayados pidió a sus fanáticos que comentaran en Twitter cualquier mensaje que quieran hacer llegar a sus jugadores con el hashtag #TweetsEnElBBVA. Estos serán impresos aparentemente, se colocarán en las paredes del vestuario y pasillos además de que serán transmitidos por las pantallas del lugar, todo con el fin de motivar a los jugadores.

📲 | Rayados, enviemos mensajes de apoyo a nuestro Equipo desde @TwitterMexico para la Jornada 01 del #Guard1anes2020 🤠💬 Un tweet es tu voz de aliento que estará presente y le dará vida al 🏟, utiliza el hashtag #TweetsEnElBBVA y hagamos vibrar la Casa Rayada.#75AñosRayados pic.twitter.com/WYkVOY46Wa — Rayados (desde 🏡) (@Rayados) July 19, 2020

De igual forma es importante mencionar que no sólo pondrán texto en el Estadio BBVA, sino que si posteas una foto con tu playera o apoyando al equipo, también será colocada en estos lugares.

¿Qué pasará en las gradas?

Rayados de igual forma lanzó una iniciativa donde colocarán a sus aficionados en el primer nivel del Estadio BBVA; colocarán el rostro de alguna persona y una camiseta del equipo en el asiento, hecho que hará sentir a los ‘Regios’ todo el apoyo de sus fanáticos.

#Rayados | La afición se hizo presente en el Estadio BBVA, con un video que fue proyectado en las pantallas, en el cual entonaron el himno del club. 👇 📹: @Adrian_MQ#SomosONCE pic.twitter.com/OVE7DrPVRr — ONCE Diario (@oncediariomx) July 19, 2020

Ojo, esta acción de ‘El Jugador Número 12’ es bastante buena pero no será gratis, pues hay que pagar un ‘donativo’, mismo que será entregado al personal que labora en el ‘Gigante de Acero’ y que vio afectados sus ingresos económicos ante la pandemia de coronavirus. En las pantallas se transmitirán algunas fotos de los aficionados que se encuentren en las gradas y hayan sido posteadas con el hashtag ya mencionado, por lo que si quieres aparecer ahí, es hora de twittear.

La porra de Rayados estará presente en el sonido local

Por si esto fuera poco, Rayados pondrá en su sonido local las porras de sus aficionados, mismas que los acompañarán mientras los juegos sean a puerta cerrada y lo mejor de todo es que de igual forma tienen el grito de gol ya grabado, por lo que cuando marquen un tanto, los jugadores podrán festejar e imaginar a su gente presente.