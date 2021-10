Así que chiste: Revelan amaño en al menos 11 combates de box en Juegos Olímpicos

Chaaale: Una nueva investigación de la Asociación Internacional de Boxeo (AIB) revela que hubo por lo menos 11 combates de box amañados durante los Juegos Olímpicos de Río 2016… incluso algunos en la pelea por las medallas y se cree que lo mismo pudo ocurrir en Londres 2012.

De acuerdo con información de AP, la AIB contrató al investigador Richard McLaren para esclarecer la situación. Él descubrió una cultura “de miedo, la intimidación y la obediencia“, así como la influencia de algunas figuras para que no se les aplicaran ciertas reglas.

El objetivo de la investigación es esclarecer cualquier acto realizado por administraciones anteriores. Cabe resaltar que Umar Kremlev tomó el control del organismo luego de que Ching-Kuo Wu entrara al ojo del huracán por acusaciones de este tipo.

“La AIB contrató al Profesor McLaren porque no tenemos nada que ocultar. Trabajaremos para incorporar cualquier recomendación que nos ayude. Además, tomaremos los consejos legales contra aquellos que hayan cometido alguna manipulación. No debe haber lugar en la familia de la AIB para cualquiera que haya amañado alguna pelea“, aseguró Kremlev de acuerdo con AS.

¿Qué se descubrió sobre los combates de box en Juegos Olímpicos?

Según los reportes de Richard McLaren, los directivos de la AIB aprovecharon su poder para elegir árbitros y jueces que los ayudarían a amañar los combates de box en los Olímpicos de Río 2016. De esa forma, podían dar instrucciones para elegir quien ganaría cada pelea.

“Esta estructura informal permitió que árbitros y jueces cómplices y obedientes fuesen asignados a determinadas peleas para poder manipular su desenlace. Sabían lo que estaba pasando“, explicó el investigador.

Uno de los combates que causó polémica fue el del ruso Vladimir Nikitin contra irlandés Michael Conlan: Nikitin fue declarado ganador, aunque el informe no especifica si esa pelea forma parte del “negocio sucio”. Pero eso sí, los sobornos son de cantidades muy jugosas.

Los testimonios de McLaren confirman que la victoria de un boxeador de Mongolia ante un francés pudo costar hasta 250 mil dólares. Sobre esa pelea se especifica que el juez era originario de Kazajistán y que él mismo solicitó el dinero para favorecer al mongo.

Aunque esta historia parece tomar giros cada vez más inesperados, pues resulta que el juez nunca recibió el dinero. ¿La consecuencia? El atleta de Mongolia perdió con “tarjetas inusuales“.