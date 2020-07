Isaac Richards: El portero que dejó el futbol para dedicarse a las MMA

Dentro del deporte hay cientos de historias ‘ocultas’ que vale la pena sacar a la luz. Isaac Richards, exportero del Adelaide United en Australia, tiene una muy interesante y es que el joven de 21 años abandonó su lugar como futbolista profesional para dedicarse a algo que ‘es su verdadera pasión’: las MMA (Artes Marciales Mixtas). Se parece a Conor McGregor cuando consideró dejar la UFC por la WWE.

Muchas personas alrededor del mundo sueñan con defender los colores de su equipo favorito. Jugar con su club, ser un héroe, que los más jóvenes vistan tu camiseta y marcar un nuevo capítulo en algún equipo. Así lo pensó Isaac Richards en un inicio pero poco tiempo después notó que eso no lo llenaba por completo.

Isaac Richards jugó hasta este lunes en el Adelaide United, en la primera división de Australia, donde no vivía muy buenos momentos y se cuestionó si estaba en el lugar indicado. “Vi el futbol como un gran camino para salir de algunas cosas equivocadas que una vez estaba haciendo en mi vida y eso me ayudó a desarrollarme como persona”, mencionó para el sitio web del club australiano.

La realidad es que Isaac Richards era el portero suplente de este equipo y pese a que ya llevaba un buen tiempo con el Adelaide United, sólo había participado en dos encuentros, hecho que lo venía desmotivando desde hace un tiempo y que lo llevó a optar por las MMA.

Richards creyó que estaba en una zona de confort jugando futbol… de vez en cuando y entrenando todos los días pero consideró que le hacía falta algo más en su vida, por lo que vio en las MMA un nuevo camino que lo ayudarían a acomodar mejor sus emociones.

“Para mí, las artes marciales mixtas siempre han sido mi forma personal de autoexpresión; me ayudan a comprender y manejar mis emociones. Estoy emocionado de salir de mi zona de confort y espero dedicar mi vida a mi verdadera pasión: las artes marciales mixtas”, confesó Isaac Richards a miembros de su club.

Si bien Isaac Richards aún no tiene un contrato oficial con alguna empresa como la UFC o algo similar, confesó que se dedicará a entrenar en el gimnasio para progresar en sus movimientos. Quiere enfocarse en este deporte, dejar huella más adelante y por qué no, volverse una ‘estrella’ con sus puños.

