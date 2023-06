Ya pasaron más de 6 meses desde aquella derrota de la Selección Mexicana a manos de Argentina en Qatar 2022. Sin embargo, todavía hay muchas dudas entre la afición sobre qué paso ese día en Lusail con el ‘Tata’ Martino. ¿Entregó el partido?

Pues de acuerdo con Jaime Ordiales, quien todavía era director de selecciones nacionales durante el Mundial, no fue así. Gerardo Martino tenía una estrategia para derrotar a Argentina… pero falló.

Messi echó para atrás el plan del Tata Martino en Qatar 2022 /Foto: Getty

Jaime Ordiales explica por qué México perdió con Argentina en Qatar 2022

En entrevista con Fernando Schwartz, para Fox Sports, Jaime Ordiales habló sobre diferentes temas, pero lo que más llamó nuestra atención fue eso de que el ‘Tata’ Martino sí tenía una estrategia para vencer a Argentina en Qatar 2022.

Jaime Ordiales explicó por qué perdimos con Argentina en Qatar 2022 /Foto: Getty

La idea era contener lo más posible a Messi y compañía, para después atacar de forma contundente y listo, sacar los tres puntos y eliminar a Argentina del Mundial. Pero una cosa es pensarlo y otra que suceda, pues Leo Messi vacunó al Tri justo cuando se venían los cambios en la Selección Mexicana para aplicar su plan.

“Él hace un planteamiento y luego no se llevó a cabo como se hubiera deseado. Sí era para contener al equipo Argentino, pero para atacarlo también por los costados. Lo intentó en las prácticas, o no lo permitió Argentina o no se dio. Messi anotó justo cuando iban a entrar Raúl Jiménez y Uriel Antuna”.

Messi echó para atrás el plan del Tata Martino en Qatar 2022 /Foto: Getty

¿Y por qué llevar a Raúl Jiménez y Funes Mori a Qatar 2022 en lugar de Santi Giménez?

Otra de las tantas quejas contra Gerardo Martino de parte de la afición mexicana, fue por su decisión de llevar al Mundial a Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, dejando fuera a Santi Giménez. Sin duda el delantero del Feyenoord estaba en mejor momento.

Jaime Ordiales también explicó la razón de lo anterior, pero la neta deja mucho que desear porque básicamente nos quedamos igual. Sólo dijo que el ‘Tata’ pensó que podían aportar algo más en la Selección Mexicana.

Jaime Ordiales y Tata Martino encabezaron a la Selección Mexicana en Qatar 2022 / Foto: Getty

“Tata Martino consideraba que Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori le daban algo que no encontraba todavía en Santiago Giménez. Él lo quería, porque lo veía con muchas condiciones. Conozco perfectamente a Santi y creo que tenía condiciones que podían aportar al Mundial. Pero no puedes desprenderte que en su momento Raúl y Rogelio también tenían capacidades”.

Vaya, en verdad esperábamos que dijera algo mejor.