El regreso de las mujeres a los volantes de Fórmula 1 está cada vez más cerca. La última mujer que fue parte de un Gran Premio fue la italiana Lella Lombardi, quien corrió en 1976 sobre el circuito de Austria y desde entonces se han dejado escuchar apenas un par de nombres: Tatiana Calderón y Jamie Chadwick.

Las opciones de ver a la colombina en la máxima categoría se apagan de a poco, pues no le ha ido del todo bien en su regreso a Fórmula 2 con la escudería Charouz Racing System, a bordo del auto bautizado como ‘Bichota Makinón’. La colombiana ha abandonado las últimas cuatro carreras, y con dos aún por disputarse, su futuro en esta categoría para 2023 se tambalea.

Tatiana Calderón

Jamie Chadwick, en busca de otras categorías

Más sólido es el desarrollo de Jamie Chadwick, quien es la mejor pilota de la W Series, categoría en la cual pronto se coronará como tricampeona (lo hará en el Gran Premio de México 2022) y ha prometido que se mantendrá un año más.

Sin embargo, la británica apunta alto. La W Series se puede considerar como una categoría de nivel junior dentro de los seriales de autos tipo fórmula debido a que los autos no están tan desarrollados. Para probar algo distinto y de alguna manera seguir con su desarrollo, ya probó en Estados Unidos un auto de IndyLights, que es la categoría previa a la IndyCar, en la cual ha dado de qué hablar el mexicano Pato O’Ward.

@JamieChadwick

Chadwick quiere llegar a Fórmula 1 en cinco años

Sin embargo, lo ideal para la pilota británica es llegar a Fórmula 3 y Fórmula 2, pero no sólo quiere instalarse ahí, sino que el objetivo firme es destacarse. Sin embargo, la británica no ha recibido ofertas hasta el momento, aunque eso no significa que pronto la veamos en estas categorías antesala, pues se plantea como objetivo llegar al Gran Circo en un periodo de cinco años.

“Sé que si tengo éxito en la serie de alimentación (Fórmula 2), estaré en la Fórmula 1. Mi objetivo es definitivamente tratar de hacerlo dentro de cinco años. Hay mucho que necesito tener en ese momento, pero quiero pasar por la serie de alimentación correcta y tener éxito en esos campeonatos para ser pilota F1″, mencionó.

Stefano Domenicali ¿un obstáculo para las pilotas en F1?

Stefano Domenicali, CEO de Fórmula 1, realizó declaraciones no muy afortunadas al asegurar que se necesitaría que un meteorito impactara nuestro planeta para ver a una mujer en un auto de Fórmula 1, por lo cual bien podrían entenderse que las puertas están cerradas para Jamie Chadwick, pero la británica ha ocupado estas palabras para motivarse aún más y en Williams ha encontrado cobijo.

Getty Images

La pilota de la W Series forma parte del programa de desarrollo de esta escudería, en la cual dirige Jost Capito, quien ha asegurado que uno de los aspectos en los cuales Chadwick debe enfocarse es el estado físico. “Puede ver en dónde está su estado físico. Ella entiende qué tiene que mejorar y recibe información específica. Si está dispuesta, tiene nuestro apoyo”, dijo el director de Williams.

“Necesito apoyarme en personas que crean en ello, y realmente lo vean como posible, y rodearme de esas voces”, mencionó Chadwick.