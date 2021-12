Jamie Vardy apoyará al talento joven de la MLS como dueño de un equipo de segunda división

Jamie Vardy es uno de los jugadores que sabe lo que significa aprovechar las oportunidades en el mundo del futbol y esa misma experiencia lo ha llevado a invertir su dinero dentro de la MLS y desarrollando el talento de jóvenes jugadores para la MLS Next Pro.

Aunque no lo crean, Jamie Vardy decidió ser el co-dueño de un equipo en Estados Unidos, aunque no será junto a el Galaxy o Colorado Rapids, sino en una segunda división creada recientemente, en donde habrá 21 equipos y uno de ellos es el del delantero inglés.

Pocos años le quedan como futbolista profesional y Jamie Vardy comenzó a pensar en su vida a futuro y como al parecer no quiere estar alejado del futbol, decidió comprar una participación minoritaria en el Rochester New York FC en 2021.

Pero tranquilos aficionados del Leicester City, Jamie Vardy no dejará sus labores con el el equipo, por lo menos, no por el momento. Esta segunda división de la MLS arrancará en el 2022, así que, sus labores no serán de tiempo completo y podrá estar semana a semana con los ‘Foxes’.

Aquí está la cosa para Jamie Vardy y el resto de los dueños del Rochester NY FC, pues de los 21 equipos que conforman la segunda división de la MLS, sólo el club del que es dueño el atacante inglés, es independiente y los demás 20 tendrán vínculos directos con equipos de la primera división, de acuerdo con el Daily Mail.

¿Qué es la MLS Next Pro?

La MLS Next Pro es básicamente la segunda división de la MLS y se encargará de nutrir de talento joven para que los equipos de la MLS puedan tener más opciones de jugadores y no sólo ellos, sino ayudará a la Selección de Estados Unidos en el desarrollo de talento para el futuro.

Arrancará en 2022 y tendrá a 21 equipos en la MLS Next Pro, pero para el año 2023 se espera que crezca esta segunda división y conste de 29 equipos, que serán filiales del Atlanta United, Austin FC, Charlotte, DC, LA, LAFC, Nashville y NY Red Bulls, de acuerdo con un comunicado de la MLS.

¿Quiénes son los equipos que conforman la MLS Next Pro incluido el de Jamie Vardy?

Al igual que la MLS, tendrá dos conferencias y son la Occidental y la Oriental, en seguida te decimos qué equipos pertenecerán a cada una:

Conferencia Occidental

Colorado

Dallas

Houston

Kansas City

Minnesota

Portland

Salt Lake

San Jose

Seattle

San Louis

Vancouver

Conferencia Oriental