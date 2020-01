Él es Jared Loyo, la ‘joya’ mexicana de 16 años que jugará con los Phillies en la MLB

No cabe duda de que hay mucho talento ‘regado’ en muchas partes del país, sólo se necesita poner atención a los jóvenes. Jared Loyo, beisbolista de tan sólo 16 años de edad y nacido en Veracruz, cumplirá el sueño de muchos atletas y es que el mexicano ha sido fichado por los Phillies de Philadelphia, por lo que luego de realizar algunas pruebas, comenzará su aventura en la MLB.

Jared Loyo se dio a conocer debido a que participó en la Serie Internacional de Prospectos que efectuó Probeis, la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol el pasado mes de noviembre en Tijuana. Es pitcher, tiene un talento nato para jugar beisbol y luego de algunas semanas de espera recibió esta gran noticia.

El joven talento de 16 años de edad tendrá que realizar unas pruebas para completar su registro con los Phillies de Philadelphia. Estará un tiempo en Santo Domingo, República Dominicana, donde luego de que las supere y sea visto por los directivos del equipo, verán cómo se desenvuelve en el campo y de ahí harán una especie de diagnóstico para ver sus oportunidades de juego.

Jared Loyo habló en una entrevista luego de que recibió la noticia. Comentó que llegó a la Serie Internacional de Probeis dispuesto a darlo todo y es que sabía el gran sacrificio que ha hecho su familia para darle todo el apoyo, por lo que quería corresponderles de alguna forma y al final pudo lograrlo.

🤩 ¡Ya es oficial! 👏🏼 ✍🏻 Después de que Jared Loyo y Pedro Reyes participaran y fueran fichados en la Serie Internacional de Prospectos, hoy sus sueños de llegar a Grandes Ligas se hicieron realidad al firmar con @losphillies. ⚾🇲🇽🇺🇸 ¡Muchas felicidades y que sigan los éxitos! pic.twitter.com/aHyiveK8CN — PROBEIS (@PROBEISMX) January 5, 2020

“Ya había tomado una decisión (…) porque no avanzaba, no tiraba duro, me lesionaba, estuve cuatro meses sin tirar; en la parte económica no teníamos dinero, me costaba porque mis papás hacían el sacrificio para poder pagar el entrenamiento”, dijo Loyo.

Aunado a esto, le dio un agradecimiento especial a su madre y es que ella ha sido su principal fuente de inspiración al ser quien lo llevaba a entrenar, lo animaba y demás, por lo que espera tener un futuro brillante para que esté orgullosa.

“Fue mi mamá la que más motivó. Ella fue mi inspiración para trabajar duro, no importaba si me quedaba lejos a donde tenía que ir a entrenar, me iba a la escuela, hacía mis tareas y de ahí a entrenar y le echaba muchas ganas”, comentó Jared.

Como ya se dijo, el sueño de Jared Loyo en los Phillies de Philadelphia está por comenzar, por lo que habrá que esperar un poco más para ver su evolución y debut en las ligas mayores.