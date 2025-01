Lo que necesitass saber: Los auxiliares de Javier Aguirre lo convencieron para convocar al 'Chino' Huerta a la Selección Mexicana.

Javier Aguirre confesó que el ‘Chino’ Huerta no era su jugador favorito, es más, nunca tuvo la intención de convocarlo a la Selección Mexicana. Sin embargo, accedió únicamente por la insistencia de su cuerpo técnico.

Incluso, hace unos cuando el ‘Vasco’ era entrenador de Monterrey y Huerta aún jugaba en Chivas, se mentaron la madre en un partido amistoso en Estados Unidos.

Chino Huerta, uno de los hombres importantes en Pumas – Foto: Agencia Mexsport

Javier Aguirre le mentó la madre al Chino Huerta

Ahora que Huerta tiene casi un pie en el futbol de Bélgica, Javier Aguirre aprovechó para recordar una anécdota con él.

El ‘Vasco’ confesó en una entrevista con David Faitelson, que desde que estaba en España no le gustaba el ‘Chino’ Huerta como jugador. Pero fue durante un partido contra Chivas en Houston cuando ambos se mentaron la madre.

“Chino, (anda) muy bien, no lo quería yo. Lo digo públicamente, ya lo sabe el Chino. No sé, no me gustaba, lo veía yo desde España y decía: ‘¿Ese pinche jugador qué? Si no tuviera pelo, si no sé qué… yo entre mis locuras”.

“Tengo una historia con el pinche Chino. Yo con Monterrey fuimos un partido amistoso a Houston. Él con las Chivas de Vucetich y yo con Monterrey… en una entrada le dije “ya cállate payaso” no sé qué. Yo vuelvo y le grito al Chino y le digo “ch…ga tu madre” y él me dice “la tuya”. Entonces me gustó mucho, me gustó que el chavo no se asustara con el viejo payaso que lo insultó y se lo dije”.

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana – Foto: Agencia Mexsport

Irónicamente, esa respuesta del ‘Chino’ fue suficiente para que se ganara el respeto de Javier Aguirre. Le gustó que no se quedara callado, aunqueee no era suficiente para convencerlo de convocarlo a la Selección Mexicana.

Javier Aguirre no quería convocar al ‘Chino’ Huerta

El ‘Vasco’ reconoció que estaba muy equivocado con el ‘Chino’ Huerta. En un inició no quiso convocarlo con el ‘Tricolor’, sus auxiliares fueron quienes insistieron para tenerlo en la Selección y con el tiempo Javier se dio cuenta de su error.

“También le dije que yo no lo quería y que mi cuerpo técnico fue el que me convenció. Y vino (al Tri) por mi cuerpo técnico. Hoy estoy convencidísimo que tenía un enorme prejuicio y que estaba equivocado con él“.

