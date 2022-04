Así le fue a Javier Aguirre en su debut como técnico del Mallorca contra Getafe

Javier Aguirre debutó al frente del Mallorca en su regreso al futbol español, luego de su amarga experiencia en la Liga MX con Monterrey, su presentación no fue como él esperaba, pues su equipo cayó por la mínima diferencia ante el Getafe, en un partido marcado por un polémico penal en el segundo tiempo.

Aguirre llegó al Mallorca con la intención de evitar el descenso de este equipo, sin embargo, el resultado mantiene al equipo rojillo dentro de la zona de descenso, con 26 unidades, pero sólo a un punto de salir de la zona de peligro.

La polémica del partido

Aguirre planteó un partido para sumar al menos un punto, con un esquema conservador en el cual la apuesta ofensiva fueron las jugadas a balón parado y contragolpes, y el plan le salió bien hasta los 63 minutos, tras la expulsión Franco Russo por una mano dentro del área que el silbante dejó pasar en un principio, pero el VAR insistió en marcar la pena máxima, amonestación para Russo y como ya tenía antes una amarilla, se fue expulsado.

“Mateu Lahoz (el árbitro) está cerca, hace gestos de que la ve clara y decide no pitarla. ¿Quién decide ir o no al VAR? Esa es la pregunta que nadie nunca me ha podido contestar. La clave es que el árbitro va a verlo al monitor. Me sorprende la insistencia del VAR en ir a ver esa acción”, manifestó el ‘Vasco’.

Mallorca y Aguirre necesitaban puntos

El arquero del Mallorca, Sergio Rico, detuvo el penal, por lo que el juego siguió empatado sin goles, pero a ocho minutos del final, con un hombre más en la cancha, Getafe encontró el gol del triunfo, obra de Borja Mayoral.

“El partido estaba donde queríamos, bajo control, hasta la jugada clave del penalti que ahí cambia todo. Rico hizo unas paradas espectaculares, pero con diez se pone muy complicado. No hubo premio, pero creo que los jugadores se dejaron el alma en el campo“, manifestó Aguirre al final del juego.

Tras la Fecha FIFA, Javier Aguirre tuvo que alinear a un equipo plagado de bajas y el siguiente rival es el Atlético de Madrid. Si Cádiz aprovecha el descalabro del Mallorca, se podrá despegar cuatro puntos, mismo caso del Granada, que tiene 28 puntos y si le gana al Rayo Vallecano, se despega hasta cinco puntos. “Era un partido a vida o muerte”, dijo el timonel.