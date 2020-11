¿Galaxy, a la vista? Javier Aguirre se deja querer por la MLS: “Sí, estoy cerca”

Javier Aguirre está por armar maletas y cruzar el Atlántico para dirigir de nueva cuenta en América, en la MLS. El propio estratega mexicano aseguró que hay comunicación con la liga de Estados Unidos para dirigir la próxima temporada.

Aunque no adelantó el equipo al cual se encamina su carrera, el Galaxy es el principal candidato para Aguirre, después del fracaso del club con el argentino Guillermo Barros Schelotto, quien ya fue destituido y el equipo angelino nombró a un técnico interino para cerrar la campaña.

Otro de los equipos que podría ser destino para el mexicano es el San José Earthquakes, dirigido por otro argentino, Matías Almeyda, de quien se dice que dirigirá al Palmeiras de Brasil. En cualquiera de los casos, el ‘Vasco’ tendría mexicanos entre sus pupilos.

Aguirre dirigirá a mexicanos en la MLS

Si en es con el Galaxy, se encontrará con Javier ‘Chicharito’ Hernández, Jonathan Dos Santos y Efraín Álvarez, mientras que en el San José están Oswaldo Alanís y Carlos Fierro.

“No es nuevo esto de la MLS. Hace algún tiempo me entrevistaron dos equipos. La MLS no es algo que me disguste, me llama la atención. Claro que me gusta mucho la MLS que ha crecido bastante y… ¿estoy cerca? Sí, estoy cerca”, comentó el mexicano, de acuerdo con TUDN.

Javier Aguirre aclaró que también cuenta con dos ofertas en Japón y no descarta mantenerse en España, pero las cosas van más avanzadas en la MLS. “Ahora quedan dos o tres juegos, luego vienen los playoffs. Estamos pensando en enero; tenemos tiempo”.

19 años sin dirigir en América

Aguirre dejó buena impresión en España durante la temporada pasada, en la que se quedó a un gol contra el Real Madrid en la última jornada de salvar al Leganés del descenso.

La última vez que Aguirre dirigió en América fue cuando estuvo al frente de la Selección Mexicana para el Mundial de Sudáfrica 2010, pero a nivel de clubes el último fue Pachuca, al cual dejó en 2001, para ir a su primera experiencia con el Tri y ha descartado la idea de volver a tomar las riendas de algún equipo en la Liga MX.