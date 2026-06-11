Lo que necesitas saber: Sudáfrica se quedó con dos hombres menos y México tuvo al menos tres claras de gol que se escaparon

Javier Aguirre tiene claro que aunque se ganó, no se gustó del todo y no se goleó.

México inició el Mundial 2026 con victoria ante Sudáfrica, pero la sensación es que se quedaron cortos para el nivel mostrado por los Bafana Bafana y al haber jugado contra un equipo al que le expulsaron a dos hombres.

Javier Aguirre en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Las reacciones de Javier Aguirre ante el triunfo de México sobre Sudáfrica en el Mundial 2026

El Vasco fue claro y directo cuando desde Teledeporte le preguntaron si habría una mejor forma de arrancar el Mundial 2026:

“Quizá sí, jugar un poquito mejor la primera parte, nos encontraron muchas veces la espalda; quizá un gol más hubiera estado bien”.

Y es que Javier Aguirre se dio cuenta, como todos quienes vimos el partido inaugural del Mundial 2026, de que la Selección Mexicana bajó mucho las revoluciones cuando vinieron las expulsiones y Sudáfrica se prestaba para ser víctima de una goleada.

“Contra diez nos relajamos un poco, nos faltó apretar un poquito más, ser más ambiciosos”.

“Era para 4-0, la gente tiene derecho de abuchear”: Javier Aguirre tras debut en el Mundial 2026

Háblale a Javier Aguirre de autocrítica… Ya en conferencia de prensa y fiel a su estilo, el Vasco reafirmó que el partido debió terminar con un marcador más abultado.

De plano habló de que era para ganarlo 4-0, y como no sucedió así, los abucheos que se presentaron en el Estadio Ciudad de México están justificados.

“4-0 era el partido, la gente tiene derecho a abuchear. Con el 2-0 la gente se va contenta, pero con el 4-0 hubiera sido mucho mejor. Es inicio del Mundial, ya echamos los nervios a un lado”.