El emotivo agradecimiento de Jenni Hermoso a su llegada a la Liga MX Femenil: "Mi sitio es en México y en Pachuca"

El Apertura 2022 de la Liga MX Femenil representa una nueva oportunidad para que todos los equipos luchen por el título. Así que sin duda, el mercado de transferencias tuvo movimientos llamativos y la llegada de Jenni Hermoso a Pachuca desató una bomba nunca antes vista.

La española se encuentra entre las tres mejores jugadoras del mundo. Firmó contrato con las Tuzas procedente del Barcelona, equipo con el que fue campeona de Champions, y la conversación que surgió con su fichaje atrajo millones de reflectores a México.

Mexsport

Entre ellos surgieron cuestionamientos sobre los motivos de Jenni Hermoso para elegir jugar en la Liga MX Femenil. En su momento, en España incluso hablaron de una liga ‘exótica’ y la misma jugadora respondió que se trata de gente que desconoce el torneo.

“Las despedidas siempre son difíciles, pero crecer es aprender a despedirse. Son etapas y la mía en el Barça cumplió su ciclo. Me esperaba otra oportunidad de vida para vivir las experiencias que no había imaginado. Yo al Barça le tengo mucho cariño, se lo tendré siempre, pero hoy estaré aquí, mi sitio es en México y en Pachuca.

“Me hacía gracia un comentario que hicieron de que venía a una liga exótica. Bueno, creo que no conocen nada y si no lo hacen, no pueden hablar del tema. Yo invito a que empiecen a conocer porque estoy aquí para aportar de lo que he aprendido“, declaró Jenni Hermoso en entrevista con Fox Sports tras su presentación en el Estadio Hidalgo.

Mexsport

Los objetivos de Jenni Hermoso y el acercamiento del América

Otra de las grandes incógnitas en la llegada de Jenni Hermoso al futbol mexicano fue el interés de clubes como América, Tigres y Monterrey. Finalmente, la futbolista reveló que sí hubo un acercamiento desde Coapa, pero no pasó a más y Pachuca hizo todo por contratarla.

“Sí que hubo contacto, pero nunca se llevó a nada más. Quien realmente apostó, es el sitio en el que estoy“, indicó.

"SÍ HUBO CONTACTO CON AMÉRICA", PERO…?



Jennifer Hermoso tuvo un acercamiento con las Águilas, pero decantó por tomar la opción de @TuzosFemenil…#LUP pic.twitter.com/acLElooWNG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 25, 2022

Y para seguir agradeciendo la bienvenida, Jenni Hermoso dijo que no dudó en dar ‘el sí’ a Pachuca. La mediocampista y atacante apuesta por las Tuzas para elevar su nivel, llegar al Mundial de 2023 con España y encarar retos que no había tenido antes.

“Es algo para no pensárselo, ya había dicho que soy muy impulsiva y no tardé más de unas horas en decir que sí. Esta Liga lleva un proceso de 5 años, ha crecido súper rápido y yo tengo la esperanza, estoy aquí para que siga creciendo.

“Hay otras en Europa que tendrán otro nivel, pero lo que viví esta mañana en las instalaciones de Pachuca, muy pocos clubes pueden tenerlo. Me preguntan mucho por qué México, es afrontar nuevos retos, superarme a mí misma. Y porque no hacerlo aquí, no creo que sea un inconveniente para nada. El futbol sigue siendo futbol“.

Mexsport