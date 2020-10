El dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, no tiene duda de que Mike McCarthy es su entrenador. La franquicia de la Estrella Solitaria inició la temporada con marca de 2-5 pero el propietario aseguró que “tiene a su hombre”.

Mike McCarthy llegó a los Cowboys para la presente campaña, para suplir a Jason Garrett, quien nunca pudo darle a Dallas el tan ansiado Super Bowl y se fue con más críticas que elogios por parte de los aficionados. Sin embargo hasta ahora, su labor ha sido decepcionante.

Jerry Jones on Mike McCarthy: “I got my man”https://t.co/78dzm9dCcb

— 105.3 The FAN (@1053thefan) October 27, 2020