Cuando hablamos de jerseys bonitos, en México existen algunos de los mejores en varios años. Este 2022, el tercero de Pumas fue considerado como el más lindo.

Pero no sólo se trata del jersey de Pumas, sino también el de visitante de la Selección Mexicana -y eso que ni se usó en el Mundial de Qatar 2022- estuvo en la contienda.

Además, algunos portales como Four Four Two tienen a un jersey del América -sí, aquel de las abejas africanas- y el del calendario del sol de la Selección Mexicana están considerados como de los mejores.

Foto: Getty Images

Centrémonos en los Pumas y su bonito jersey, porque Nike (la marca que los viste) ha hecho varios diseños muy lindos para el conjunto universitario, pero en 2022 se lució.

Y bueno, Footy Headlines realizó un conteo sobre los mejores jerseys del 2022, en el que ganó el tercer uniforme de los Pumas y cabe mencionar que el de visita del Tri, quedó en tercer puesto.

Foto: Getty Images

Desde diciembre del 2022, Footy Headlines lanzó la votación para los jerseys más lindos del año y este enero de 2023 se conocieron los resultados, dando ganador a los Pumas.

Y es que este jersey de Pumas está inspirado en el color terracota de la pista de atletismo del Olímpico Universitario. Tiene el característico Puma en tono dorado en el centro del pecho y un par de líneas auriazules a los costados.

Dicho jersey se vendió como pan caliente y tuvo una muy buena recepción entre los aficionados. Afortunadamente para los Pumas, los fans del mundo también vieron muy lindo esta camiseta que la eligieron como la más bonita.