La elegancia no exclusiva de Francia, pues en México también se hacen buenas telas y bonitos uniformes. Tal vez sea difícil de creer en tiempos en los cuales los uniformes de los equipo de la Liga MX cuentan con decenas de marcas comerciales, pero en los 90 se crearon en México dos de las playeras más bonitas de todos los tiempos.

La revista británica Four Four Two realizó un listado con las 100 mejores playeras de todos los tiempos, en las cuales se encuentra una versión del América y de la Selección Mexicana dentro del top 20.

En el caso del equipo azulcrema se trata de la playera de la temporada 1994-95, la cual vistieron jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Luis García, Zaguito, Calusha y Biyik.

En tanto, el uniforme de la Selección Mexicana es el que se utilizó en el Mundial de Francia 1998.

¿Qué dicen sobre la playera del América?

El uniforme de las Águilas se encuentra en el sitio 20, y fue elaborado y diseñado por la marca Adidas. La publicación relaciona el diseño con Birdman, el personaje de el mexicano Alejandro González Iñárritu y reconoce también que el patrocinador hace armonía en el diseño, inspirado en el uniforme de Alemania en los 80.

“Parece que está imitando a Birdman y al carnaval de Río; sin embargo, la obra maestra del Club América de mediados de los 90 se ha convertido en una de las camisetas más hermosas que jamás haya volado desde México. Ese patrocinador se ve genial, y está rematado con una insignia central en el corazón del diseño. Ligeramente mejor para nosotros que el doble de Alemania”, indica la publicación.

La marca Nike realizó décadas después una versión similar, semejando un plumaje.

¿En qué lugar quedó el de México y qué dicen de él?

El uniforme de la Selección Mexicana usado en el Mundial de de Francia 1998 está ubicado en el lugar 16, y se trata de la versión de local, en color verde, y fue elaborado por la marca Aba Sport, la cual sigue en operaciones y sigue vendiendo esta playera, tanto en verde como en blanco, verde con rojo y negro.

La revista indica que desde ese entonces, el Tri ha batallado para lucir bien en los Mundiales con versiones de playeras que no han convencido tanto a sus aficionados.

“Representando al Dios azteca Quetzalcóatl en la parte delantera de sus camisetas, Aba Sports se inspiró en algo local para hacer que México se destacara en 1998. Las bases estampadas de las camisetas nunca habían sido tan atrevidas y brillantes. Desde entonces, las camisas (de México) han sido juzgadas”, indica la publicación.

El top 10 de las playeras más bonitas de la historia

Dentro del top 10 de la revista británica se encuentran tres versiones de equipo de la Premier League de finales de los 80 y 90: Arsenal, Liverpool y Newcastle. Cinco corresponden a playeras de selecciones, entre ellas la de Dinamarca de 1986, que fue elegida como la más bonita. Y pues en gustos se rompen géneros. ¿Qué opinas?

10. Arsenal: versión de visitante, temporada 1991-93 (Adidas)

9. Nigeria: versión de local, Mundial 2018 (Nike)

8. Boca Juniors: versión de local, en 1981 (Adidas)

7. Liverpool: Versión de local, 1993-1995 (Adidas)

6. Estados Unidos: Versión de visitante, Mundial 1994 (Adidas)

5. Borussia Dortmund: Versión de local, temporada 1995-96 (Nike)

4. Holanda: versión de local en 1988 (Adidas)

3. Newcastle: Versión de loca, entre 1995-97 (Adidas)

2- Alemania: Versión de local entre 1988 y 1990 (Adidas)

1. Dinamarca: Versión de local, en Mundial de 1986 (Hummel)

