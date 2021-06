Jessy Ventura le entra a la lucha libre y a Youtube: “Ser gay es un orgullo”

Jessy Ventura baja las escaleras que dirigen al ring de la Arena Naucalpan mientras lanza besos, sacude su mano cual Miss Universo pero, sobre todo, mientras recibe una enorme ovación del público que cada jueves o domingo asiste.

Cuando le preguntamos cuándo se mudó desde Ciudad Madero, en Tamaulipas, a la Ciudad de México, responde con la fecha EXACTA: 26 de febrero de 2017.

La lucha de Jessy Ventura

Con 27 años de edad y 4 como luchador profesional, a Jessy se le llena el pecho de orgullo al decir que es gay y que una de sus mejores experiencias, en CDMX, ha sido subirse a dos cosas: el ring de la Naucalpan y un carro alegórico durante la marcha anual de la Comunidad LGBTQ+.

“Para mí, el Pride es algo muy padre. Soy gay pero no sabía que había una marcha hasta que llegué a la CDMX. Fue una experiencia inolvidable: ver a todos mis hermanos y hermanas fue hermoso. Ser gay es todo un orgullo“, nos cuenta 15 minutos antes de luchar.

Para ser luchador se necesita luchar (obvio, jaa), pero para luchar se necesita el impulso de un promotor dedicado a organizar funciones. Jessy nos platica que, antes de ser parte del roster de la Arena Naucalpan, sí sufrió discriminación.

“Hay gente que sí es homofóbica. Sí han habido ocasiones en las que me han discriminado… creo que es envidia de la felicidad que mostramos, no son tiempos para tener filtros; todos y todas tenemos derechos que simplemente se deben ejercer, no reclamar“.

¡Le entra al Youtube!

Por si la divertida que se da arriba del cuadrilátero fuera poca cosa, Jessy Ventura, junto con su amiga Pasión Kristal (lamentablemente fallecida), ¡se lanzó de youtuber!… con bastante éxito.

“Nos daba miedo el simple hecho de que la gente no nos fuera a ver, hacer el ridículo, pero creo que por ser tan naturales en nuestra vida cotidiana o en viajes y al intentar divertirnos, la gente nos ha seguido“, cuenta emocionada.

El nombre del canal es “La Casa de las Shotas” y, muy emocionado, nos cuenta que lo llamaron así porque lo crearon en tiempos en los que las series “La Casa de Papel” y “La Casa de Las Flores” estaban de moda. El término “shoto” o “shota”, en su natal Tabasco, significa algo como “tonto” o “loco”.

En su primera semana sumaron 10 mil suscriptores y, tras un año de subir videos constantemente, acumulan más de 36 mil.

“No estaba en nuestros planes, digo “nuestros” porque también fue idea de Pasión Kristal. Fue una decisión difícil. Mamba (otra muy buena luchadora) siempre nos impulsó y también la gente nos empezó a decir que sacáramos nuestro canal“, nos confesó.

Despide a su gran amiga

Pasión Kristal, nombre luchístico de quien fue cofundadora de “La Casa de las Shotas”, falleció el 2 de junio de 2021, tras ser arrastrada por una ola en Acapulco, Guerrero.

La noche de la tragedia, ambas luchadoras darían una función en el puerto.

Pese a extrañar a Pasión, Jessy decidió seguir con el canal de Youtube pues, asegura, hubiera sido el deseo de su inseparable amiga.