El pasado fin de semana vivimos un Clásico Nacional muy intenso entre el América y las Chivas, mismo que terminó en victoria de la Águilas y una gran polémica con Oribe Peralta, pues se le vio riendo con sus excompañeros. Hubo críticas, reclamos y un sinfín de reacciones a este momento pero un personaje como Jesús Corona, portero de Cruz Azul, ‘no ve problema en saludar a un compañero’.

Este fin de semana se enfrentarán Cruz Azul y América en una edición más del Clásico Joven. Jesús Corona defendió a Oribe Peralta tras este hecho y es que él considera que luego de que culmina el juego todos son amigos y aunque la rivalidad con el América es diferente, no cree que deba haber polémica alguna.

¿Qué dijo Jesús Corona sobre la situación de Oribe Peralta?

En conferencia de prensa en las instalaciones de Cruz Azul, Jesús Corona habló de lo que pasó con Oribe Peralta, donde hasta lanzó un comunicado para aclarar la situación, confesando que no cree que la situación debió hacerse tan grande, pues todos son compañeros de profesión y son cosas que pasan a menudo.

Empecemos este miércoles con buena actitud. #ConTodoContraTodo #UnaFormaDeVida pic.twitter.com/XUQv3RHI89 — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) September 23, 2020

“La afición debe entender que es un deporte, uno se entrega 90 minutos y ya terminado el encuentro yo no le veo problema en ir a saludar un compañero o ex compañero rival, a veces te toca ser el vencedor, a veces no, tienes que aceptar una derrota o saber festejar, no le veo ningún problema en ir a saludar a algún compañero”, confesó Jesús Corona.

Aunado con esto, Jesús Corona consideró que ante el América los partidos son diferentes pero todos los rivales merecen respeto, por lo que si intercambian palabras o un saludo al final del juego, no debería representar algún problema.

“Con algunos equipos que hay mayor rivalidad y este con América es el caso, pero se merecen respeto, siempre ha existido. Lo vivimos con mucha pasión, sabemos lo que representa, últimamente los resultados han sido positivos y trabajamos para alargar esa racha”, mencionó el arquero del Cruz Azul.

Finalmente y dejando de lado la polémica con Oribe Peralta, Jesús Corona confía en que Cruz Azul puede sacar adelante el partido ante el América, pues han jugado bien pero tienen que demostrarlo en la cancha, por lo que espera que en unos días se consoliden en la punta de la Liga MX.

“Sólo son dos puntos que nos alejan de América y eso no te dice nada, el equipo hace bien su trabajo y en este tipo de encuentros eso queda fuera, si crees que eres superior hay que demostrarlo con un buen resultado“, sentenció ‘Chuy’ Corona.