¡Gran contratación! Jill Ellis trabajará en la NWSL con un club nuevo

¡De regreso a las andadas! Jill Ellis, ex directora técnica de la Selección Femenil de Estados Unidos, continuará su carrera en un proyecto nuevo y ambicioso de la NWSL: Sacramento Republic FC.

Se trata de una de las mujeres más experimentadas en el futbol femenil: Campeona del Mundo, medallista de oro en Juegos Olímpicos y pionera en los banquillos, así como un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.

De acuerdo con The Athletic, la estratega de 54 años de edad se incorporará a la franquicia que comenzará a jugar en la NWSL en 2022. Además, tendrá responsabilidades con el equipo varonil de la MLS.

Los reporteros Meg Linehan y Jeff Rueter dieron a conocer que Jill Ellis asumirá un cargo en la directiva del Sacramento Republic. Sus actividades comenzarán con la escuadra femenil y poco a poco tendrá trabajo con el varonil, que debutará en 2023.

“Si bien aún no conocemos el nuevo puesto de Ellis, lo que perciben nuestras fuentes es que supervisará las operaciones en ambas ramas. Ella aporta gran experiencia para dirigir, pero ahora tiene objetivos diferentes como impulsar la diversidad en todos los niveles del juego“, explicó Linehan.

Oriunda de Portsmouth, Inglaterra, se mudó a Estados Unidos en 1981. Incursionó en el futbol como jugadora en la secundaria Robinson de Fairfax, Virginia y portó el gafete de capitana.

Los inicios de Jill Ellis en los banquillos fueron a nivel universitario. Se desempeñó como asistente en las universidades de Maryland, Virginia y Carolina del Norte para luego dirigir el programa de futbol femenil de Illinois.

Antes de convertirse en estratega de la Selección Femenil de Estados Unidos, ejerció como directora de desarrollo y cazatalentos del mismo conjunto. Finalmente, recibió una oportunidad como DT interina en septiembre de 2012 tras la salida de la sueca Pia Sundhage.

Sólo estuvo en el puesto durante unos meses, pero su momento llegó en mayo de 2014 con el despido de Tom Sermanni. Su segunda gestión arrancó como interinato, pero se quedó hasta clasificar al Mundial de Canadá 2015, torneo en el que terminó coronándose.

En el palmarés de Jill Ellis se encuentran dos Copas del Mundo, la medalla de oro en los Olímpicos de Londres 2012, dos Preolímpicos de Concacaf y dos Premundiales; no obstante, se despidió del USWNT en julio de 2019.

Su historia no termina ahí, ya que formó parte de los Programas de Tutoría de Entrenadores organizados por la FIFA. En una de sus últimas participaciones, trabajó con la mexicana Mónica Vergara, quien hace algunas semanas fue elegida como directora técnica de la Selección Mexicana.

U-17s ➡️ Senior national team

🇲🇽 Monica Vergara is the new head coach of the Mexican women’s national team

🏆🏆 Her coaching mentor? It’s none other than two-time #FIFAWWC winner Jill Ellis pic.twitter.com/ztqlpenZhi

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) January 19, 2021