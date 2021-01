Vergara, Domínguez y Galindo: El Tri Femenil con más mujeres que nunca

¡Comienza una nueva era para el Tri Femenil! Todas las categorías se renovarán a partir de hoy con la llegada de nuevas entrenadoras: Mónica Vergara a la Mayor, Maribel Domínguez a la Sub 20 y Ana Galindo a la Sub 17.

Se trata de tres mujeres que conocen el futbol femenil mexicano a la perfección. Ya sea en la cancha o afuera de ella, todas han adquirido experiencia para encabezar un proyecto ambicioso, que buscará crecer hasta alcanzar a las potencias internacionales.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer los cambios a través de un comunicado. Además, el presidente Yon de Luisa y el director general deportivo Gerardo Torrado encabezaron una conferencia de prensa con las tres estrategas.

“El futbol femenil es una prioridad de la FMF. Estamos convencidos del talento y el potencial de las jugadoras mexicanas así como del mensaje universal de empoderamiento que representa el futbol femenil“, aseguró De Luisa.

Sin embargo, antes de hablar sobre los objetivos que tendrá cada entrenadora con su categoría del Tri Femenil, te presentamos un poco sobre sus trayectorias para conocerlas mejor.

Mónica Vergara, subcampeona Sub 17

Aunque nombre de Mónica Vergara quedó marcado en la historia cuando llevó al Tri Femenil Sub 17 a la final de la Copa del Mundo en Uruguay 2018, sus inicios en el futbol no fueron sencillos debido a la falta de apoyo para las mujeres.

Cuando tenía ocho años de edad, formó parte del equipo varonil Santa Cruz Meyehualco. Su talento la llevó a las fuerzas básicas de Necaxa y ahí, con apenas 13 años cumplidos, dio el salto a Selección Nacional.

Vergara recibió múltiples convocatorias al Tri durante toda su carrera, disputó el Mundial de Estados Unidos 1999, el Mundial Sub 20 de Canadá 2002, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y dos Copas Oro.

En 2011 decidió colgar los botines, se convirtió en auxiliar de Leonardo Cuéllar e ingresó a la Escuela Nacional de Directores Técnicos para recibir su título. Ya como DT, en 2014 conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud con la categoría Sub 15 para posteriormente tomar las riendas de la Sub 17.

Al frente de jugadoras como Nicole Pérez, y Alison González, alcanzó la final del Mundial de 2018 y a pesar de que no se concretó el título, aquel subcampeonato regaló momentos muy importantes para la historia del futbol femenil de México.

Por si el reconocimiento no era suficiente, Mónica Vergara tuvo el apoyo de una estrella internacional. Jill Ellis, exentrenadora de Estados Unidos, es una de sus mentoras y hace algunos meses estuvieron juntas en Suiza.

“Soy muy afortunada, es un sueño hecho realidad. Para mí, Jill es un gran ejemplo, así que estoy muy emocionada y agradecida“, dijo la mexicana durante uno de los Programas de Tutoría de Entrenadores, en el que Ellis visitó a los combinados aztecas.

Maribel Domínguez: del Tri Femenil para el mundo

¿Qué se puede decir de Maribel Domínguez, considerada el ícono más importante del balompié femenil en México? Tal vez parezca que hay poco que agregar, pero su historia representa un parteaguas digno de resaltar.

Originaria de Chalco, Estado de México, siempre quiso jugar futbol y para lograrlo formó parte de varios equipos varoniles. En algunos, incluso se hacía pasar por hombre para no ser excluida.

Al no contar con una liga de mujeres en México, Marigol emigró a Estados Unidos y su talento llamó la atención del Celaya, club masculino que estaba dispuesto a incorporarla a su plantel. No obstante, la FIFA y Joseph Blatter se interpusieron con el argumento de que debía mantenerse una “división entre el futbol varonil y el femenil“.

Esta negativa no detuvo a Domínguez, quien meses después firmó con el Barcelona e inició una importante etapa en España. La mexicana destacó y se le consideró la sexta mejor jugadora del mundo; su contrato venció en 2006 y pasó al Euromat Estartit de Segunda División.

Su carrera como futbolista siguió, hasta que el Tri no clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Marigol cambió de aires. Ya dirigió a las categorías Sub 15 y Sub 17, además de haber sido auxiliar, así que vendrán nuevos retos al frente de la Sub 20.

Ana Galindo, histórica con América

Ana Laura Galindo estudió Diseño y Comunicación Visual sin saber que también se graduaría como directora técnica para dejar huella con el América al ser la mano derecha de Leonardo Cuéllar en la Liga MX Femenil.

La ahora entrenadora del Tri Femenil Sub 17 dejó atrás la vida godín para cumplir sus sueños y todo valió la pena. Decir que su papel en Coapa era relevante se queda corto, ya que más allá de ser auxiliar técnica, cumplía con funciones como salir a todas las conferencias de prensa para acompañar al DT.

Fue parte fundamental del proyecto azulcrema en sus inicios, consiguió el campeonato del Apertura 2018 y se mantuvo en el club hasta febrero de 2019, cuando se despidió para incorporarse a Selecciones Nacionales.

Las siguientes metas de Ana Galindo no serán sencillas de cumplir, pero cuenta con el respaldo de la FMF y, por supuesto, de dos colegas muy experimentadas que buscarán dar un giro a la historia del Tri Femenil.

Estas tres estrategas se unen a las seis que forman parte de la Liga MX Femenil y si bien es cierto que es imposible predecir el futuro, este es un hecho sin precedentes, que abrirá el camino para próximas generaciones.