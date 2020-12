¡Sólo podrá jugar en México! ¿Qué sigue para Joao Maleck tras recuperar la libertad?

Joao Maleck recuperó la libertad después de casi un año y medio en prisión tras el delito de homicidio culposo. La aseguradora pagó la fianza de casi tres millones de pesos y el futbolista abandonó las instalaciones de Puente Grande, en Jalisco el martes 15 de diciembre.

Maleck acudió el día 16 a la Unidad Estatal de Medidas Cautelares, donde se presentó a las 10 de la mañana para se notificado de las medidas con las cuales quedará condicionada su libertad.

#ALMOMENTO | #JoaoMaleck da sus primeras declaraciones tras salir del penal de Puente Grande. El futbolista protagonizó un accidente automovilístico en el que falleció una pareja de recién casados, hoy fue puesto en libertad luego de pagar una fianza de 3 millones de pesos. pic.twitter.com/SiDyOfkwlM — quiero tv (@quierotv_gdl) December 16, 2020

No podrá conducir ni salir del país

Será el viernes 18 de diciembre cuando Maleck reciba por escrito el documento en el cual se establecen las medidas que tendrá que seguir para conservar su libertad.

El futbolista ya es consciente que no tendrá autorización para conducir, tampoco podrá salir del país, además de que tendrá que presentarse en el penal periódicamente para firmar ante las autoridades hasta cumplir los tres años y ocho meses a los que fue sentenciado.

Muy lamentable que los planes de una pareja de recién casados se hayan truncado de esta manera. Lamentable también que el joven jugador de futbol Joao Malek haya afectado su futuro y ahora deba enfrentar consecuencias legales. pic.twitter.com/cokNza1fbM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2019

Maleck tenía planeado realizar una conferencia de prensa este 16 de diciembre a las 18:00 horas, sin embargo, fue cancelada horas antes de la cita.

El futuro de Joao Maleck en el futbol

Maleck indicó que se mantiene en forma para retomar su carrera como futbolista. Reiteró que tiene contrato por medio año con Santos Laguna, aunque el club le cerró las puertas para el torneo Guardianes 2021.

De esta manera, el delantero de 21 años espera reunirse con la directiva el equipo lagunero para informar sobre su situación legal y definir lo que le depara en el futbol y con el club lagunero.

Santos forma parte del Grupo Orlegui, que maneja también al Atlas, en Guadalajara Jalisco, donde reside Joao y su familia, por lo que no descarta que su futuro pudiera estar con los rojinegros o en algún otro equipo de Jalisco, de acuerdo con Mural.

“Mi contrato sigue vigente con ellos (Santos), pero aún no tengo definido dónde va a ser mi futuro“, explicó el jugador, quien descartó jugar en el extranjero hasta que cumpla la sentencia.

“Obviamente no podré (salir del país)… estoy a disposición de las leyes. Aquí me estipulan que tenga que venir cada mes o no sé, la verdad aún no sé muy bien, pero aquí voy a estar”, mencionó.

Fuera del futbol

Maleck expresó que buscará reunirse con los familiares de las víctimas mortales que dejó el accidente de junio de 2019, donde falleció una pareja de recién casados. La intención de reunirse con ellos es para ofrecer disculpas.

Reiteró su intención de apoyar a los niños que perdieron a su padre y también disculparse con ellos. “Quiero hablar con ellos y como lo dije y lo sostengo, ayudarlos”, mencionó.