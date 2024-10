Lo que necesitas saber: Joe Saward recibió insultos por difundir un rumor sobre el retiro de Checo Pérez en el Gran Premio de México 2024

¿Se acuerdan del rumor que anduvo sonando muy fuerte sobre el supuesto retiro de Checo Pérez y el correspondiente anuncio en el Gran Premio de México? Si es así, seguramente también recuerdas que el propio piloto mexicano se encargó de apagar ese rumor al compartir una escena de ‘The Wolf of Wall Street’ y el mensaje de “No me voy”. Si no tienes contexto, acá te pones al corriente.

Ha pasado casi una semana desde que el piloto mexicano dedicó ese mensaje a Joe Saward, el periodista británico que difundió ese rumor en su blog, por lo cual tomó la decisión de borrar la publicación de su cuenta de Twitter o X, además de bloquear a varios fans intensos que se andaban pasando de lanza en los comentarios, muchos de ellos fuera de lugar y ofensivos.

Saward destacó destacó la energía que inyectan los fans mexicanos al Gran Premio de México, “es genial. Pero algunos aficionados llevan las cosas demasiado lejos”.

Más de mil fans blóquenos en Twitter o X tras la polémica con Checo

De acuerdo con el propio periodista británico, ya son más de mil cuentas bloqueadas, debido a que el tono de sus mensajes estaban muy subidos o eran reiterativos. “Hoy hemos bloqueado a la persona número mil desde que empezó esto. La mayoría eran abiertamente groseros. Me acusaron de muchas cosas, me amenazaron y alguien incluso puso mi cara en una lápida”, compartió en su más reciente entrada en su blog, en el cual compartió dicha imagen.

La imagen que compartieron fans de Checo a Joe Saward

En esta publicación, Saward recordó que después del Gran Premio de Singapur escribió “algunas estadísticas que muestran que Pérez no lo está haciendo bien y mencioné un rumor… No dije que el rumor fuera cierto. Solo señalé que estaba circulando”, indicó, y argumentó que así como critica a Checo, también ha criticado a otros pilotos, la diferencia es que los fans de esos pilotos no reaccionan tan bravos como los fans de Checo.

“He visto cosas peores. Pero la escala del abuso en este caso fue asombrosa. Una de las muchas cosas de las que me acusaron fue de ser racista. No odio a los mexicanos. No odio a ninguna nación. Pero no tengo canadienses que me insulten cuando digo que Lance Stroll no es lo suficientemente bueno. Yo criticaría a un piloto británico si sintiera que no merece su lugar en la F1. La nacionalidad es irrelevante para mí”, publicó.

Checo Pérez con Red Bull / X de Checo

Ayúdanos a ayudarte, Saward: “Si yo fuera Checo me avergonzaría tener tantos fans de este tipo”

Y es verdad. Se ha hablado que en México se está “futbolizando” la afición no sólo en Fórmula 1, sino en el beisbol, especialmente con los Diablos Rojos del México, sin embargo, Saward no se ayudó mucho con sus siguiente líneas.

“Si yo fuera Pérez me avergonzaría de tener tantos fans de este tipo, pero se podría concluir que no le importa tener una jauría de perros de ataque que lo defiendan y hagan así que algunas personas duden antes de ser críticas”, escribió antes de compartir reglas en su blog, del cual, aclaró, es personal, y no debe considerarse una fuente de noticias.

Saward explicó que seguirá publicando en en su blog con normalidad, pero le bajará el ritmo un poco a las publicaciones en redes sociales, en las cuales cuenta con una persona que le ayuda a moderar, y además funge como un filtro, de modo que las ofensas no siempre llegan a él.

Checo y Max Verstappen

Por acá, el consejo es no engancharse, pues en Fórmula 1 históricamente llueven los rumores en cada Gran Premio, así que Saward no será el único ni el último que haga dudar sobre la continuidad de Checo en Red Bull.

