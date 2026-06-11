Lo que necesitas saber: Johan Vásquez estuvo año y medio con Pachuca antes de volver a casa.

Johan Vásquez siempre soñó con ser futbolista profesional. Y aunque ahora juega en Europa, es capitán del Genoa y participa en su segundo Mundial con la Selección Mexicana, durante su infancia, además del balón, le gustaba criar gallos; llegó a tener hasta 10.

El pequeño Johan tuvo una infancia tranquila. Sin embargo, entre sus juegos y los intentos por llegar a ser profesional, también le tocó ayudar a sus padres en el negocio de mariscos que tenían. Fue mesero, mandadero y hasta cocinero.

Rigoberto Zito Vasquez Alvarez (padre de Johan Vásquez) vía Facebook

Johan Vásquez y su amor por los gallos

Aunque la mayoría de los niños tienen gatos o perros de mascotas, a Johan Felipe Vásquez Ibarra le gustaba criar gallos, pero no piensen mal, su idea nunca fue ponerlos a pelear o cosas por el estilo. Lo único que quería era cuidarlos, jugar con ellos y verlos correr.

Tenía ‘buena mano’, porque según su familia, llegó a tener hasta 10 gallos en casa (al menos eso contaron en una entrevista con Excélsior en 2021). Sin embargo, no pudo estar mucho tiempo con ellos; sus padres aprovecharon que se fue año y medio a entrenar con el Pachuca para deshacerse de sus queridos gallos; los regalaron.

Pero los gallos no fueron los únicos que sufrieron; el pequeño Johan decidió dejar las fuerzas básicas de Pachuca y volvió a casa ¿Por qué? Era apenas un niño y extrañaba a su madre.

Rigoberto Zito Vasquez Alvarez (padre de Johan Vásquez) vía Facebook

Los rechazos de Pumas, Cruz Azul y Tigres

Después de aquel breve paso por Pachuca, Johan siguió intentando entrar al mundo del futbol, pero las cosas no resultaron nada bien y fue rechazado por tres clubes. Primero en Pumas, equipo con el que jugó en sus años de profesional, le tuvo que dar las gracias, pues aunque había quedado en el equipo, en aquel entonces no tenían dinero para mantenerlo en la cantera.

Captura de pantalla, Johan Vásquez vía Instagram

Mientras que en Cruz Azul no aprobó los exámenes médicos. En el equipo creían que era muy flaco para ser tan alto y lo batearon. Luego intentó ingresar a Tigres, pero a diferencia de los clubes anteriores, ahí no tuvo una razón clara para que no lo aceptaran, y sintió que solo aquellos con influencias podían tener un lugar en el equipo.

Así que volvió a su natal Navojoa, Sonora, muy decepcionado del futbol y con la intención de no querer saber nada más de él.

Johan Vásquez fue mesero en el negocio familiar

Antes de ser el capitán del Genoa y dar el salto a la Serie A, Johan Vásquez trabajó en el pequeño negocio de mariscos que tenían sus padres. Se levantaba a las 5 de la mañana; era mesero, iba por las tortillas, limpiaba las mesas y hasta cocinaba uno que otro platillo, todo mientras se daba tiempo de terminar la secundaria abierta.

Fotografía @CimarronesFC vía X

En sus tiempos libres le gustaba salir a recorrer las calles en patineta. Sin embargo, sus padres sabían bien que tenía muy clavada la espinita del futbol. Él sabía que era bueno y no entendía por qué no recibía una oportunidad. Hasta que llegó la oferta de Cimarrones de Sonora en la Liga de Ascenso.

Del rechazo a ser campeón olímpico y capitán en la Serie A

Johan Vásquez se aferró a la Liga de Expansión; él sabía que era su última oportunidad y fue ahí que inició su carrera profesional.

Logró dar el salto a la Primera División con Monterrey, fue campeón de la Liga MX y de la Copa MX, jugó para Pumas, fue medallista olímpico en Tokio 2020, emigró a la Serie A, se consolidó como capitán del Genoa y está jugando su segundo Mundial con México en el 2026.

Johan Vásquez es capitán del Genoa / FB Genoa

Sí, su vida, su historia, su lucha, se leen fácil, pero detrás de todos esos logros hay años de intentos, rechazos, noches sin dormir, dudas y, sobre todo, ganas de seguir intentándolo una y otra vez. Porque si el camino para llegar es difícil, el camino para quedarse lo es aún más.