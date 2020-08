Jonathan Isaac hizo 16 puntos y aportó seis asistencias en el triunfo del Orlando Magic 128-118 ante los Brooklyn Nets. Los registros no son espectaculares como los de Anthony Davis o James Harden, pero son muy buenos si tomamos en cuenta que entró a la duela desde la banca y que sólo estuvo 16 minutos en la duela.

Sin embargo, el jugador de Orlando no ha llamado la atención por lo realizado en competencia, sino por su postura previo al arranque del partido, pues se convirtió en el primer jugador de la NBA que no se arrodilla en la reanudación del torneo.

Players, coaches and refs all locked arms and knelt during the national anthem before the Magic-Nets game pic.twitter.com/W0KthTU99O

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2020