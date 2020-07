Después de una larga espera, la NBA está de regreso. Tuvieron que pasar casi cinco meses para que la mejor liga de basquetbol del mundo volviera a la actividad y esto sólo fue posible en la burbuja de Orlando, Florida, en las instalaciones de Disney, para evitar contagios de coronavirus.

El Utah Jazz y los New Orleans Pelicans pusieron en marcha la última parte del campeonato, de la cual fueron descartados los equipos que ya no tenían opciones de playoffs, de modo que 22 de los 30 equipos de la liga están reunidos en la burbuja.

Pero antes de que el balón comenzara a disputarse, las dos quinientas se manifestaron en contra del racismo y los abusos de las autoridades, tras la muerte de George Floyd a manos de la policía estadounidense. Los jugadores de los dos equipos permanecieron arrodillados.

The @utahjazz and @PelicansNBA kneel in solidarity as @JonBatiste performs the National Anthem prior to the NBA Restart. pic.twitter.com/dQeHSbUx87

— NBA (@NBA) July 30, 2020