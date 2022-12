Qatar 2022 quedará marcado como el peor fracaso de México en un Mundial desde Argentina 1978 tras la eliminación en la fase de grupos y una sequía importante de goles, lo que nos hace ver varios de los errores que se han cometido en las últimas décadas, en las cuales hemos sido testigos de la fundación y evolución de la MLS en Estados Unidos, una liga que nos ha rebasado en varios aspectos.

México dejó de competir en torneos sudamericanos como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América para centrarse en la Concacaf, lo cual tiene consecuencias, como nos contó Hugo Sánchez, y respaldó Jorge Campos tras la eliminación del Tri.

El problema del futbol mexicano está en su estructura

Campos coincidió en una charla en el consultorio del ‘Doctor’ Luis García que el problema del futbol mexicano está en su propia estructura, misma que en lugar de evolucionar, va en retroceso al eliminar el ascenso y descenso, además de permitir el ingreso de decenas de extranjeros.

Agencia Mexsport

“Ya no puede maquillar nada, es lo peor que nos ha pasado en los últimos cuatro años. No tenemos olímpicos, no tenemos Mundial Sub 20, no tenemos Mundial Femenil, no tenemos cuarto partido, no tenemos nada”, dijo.

El exportero de la Selección Mexicana aseguró que antes de nombrar a un nuevo técnico se debe poner orden en la Federación Mexicana de Futbol, comenzando por formar un comité que se haga cargo de los aspectos deportivos, y sea éste el que elija al entrenador, pues considera que los hombre de pantalón largo, sin experiencia en el futbol cancha, buscan un protagonismo innecesario.

“No puedes pensar en un técnico cuando tu estructura no está bien, no tanto en los de pantalón largo porque eso siempre ha estado bien. México siempre genera dinero, ese no es el problema, el tema es que en lo deportivo (el presidente deportivo, director deportivo gerente deportivo), deben ser exjugadores. Es increíble que no quieran venir jugadores por el entorno… no es lo mismo que vaya alguien de pantalón largo que nunca jugó a que vaya un comité deportivo para convencerlo.

“No estamos acostumbrados a hacer equipo, no estamos acostumbrados a que por parte de la federación alguien diga ‘yo no he hecho nada, los señores son los que juegan, ellos son los importantes junto con el entrenador’, no, ellos quieren ser protagonistas, cuando vi a dos p… directivos dar autógrafos me quería morir. ¿Ahora resulta que son famosos?”, dijo Inmortal.

Agencia Mexsport

Para Campos, la culpa no es del ‘Tata’, sino de los dirigentes

Campos también se refirió a la escasa producción de jugadores jóvenes, por lo cual consideró que no fue tanto culpa del ‘Tata’, sino de la escasa visión de los directivos que no pudieron advertirle al estratega que el siguiente Mundial será en México y que era necesario foguear a esos jugadores que se proyectan para ser la base de la siguiente generación, a la vez que hay que se consientes que el próximo técnico del Tri no resolverá los problemas vigentes. “Un técnico no te va a resolver cómo deben jugar los chavos. Hay muchos extranjeros de entrada”.

“Es increíble que no vengan chavos a este Mundial y no es culpa del Tata. El próximo Mundial es en México, queremos que al menos traigas a 10, 15 o 5 chavos. Juegan 13 o 15 y los demás que sientan lo que será el próximo Mundial, ya van a tener esa experiencia. Cuando fuimos al Mundial del 94 yo estaba temblando, pero te aguantas ese nervio, pero hay quienes no pueden controlarlo”.

60 días, mucho tiempo para el informe de Yon de Luisa

Ya para rematar, Jorge Campos se refirió a los 60 días que pidió Yon de Luisa para presentar un informe profundo, y aseguró que es demasiado tiempo para analizar algo pasado

“¿Y qué va a decir? Yo te puedo decir lo que pasó en ese informe: no calificamos a la Sub 20, no hay femenil, no hay sub 17, no hay chavos, no hay formación de porteros. ¿Qué puedes decir en un informe? Para eso estamos nosotros (prensa) Déjenme hablar con Yon. El dueño de Apple y el dueño de las empresas más importantes tiene un grupo para decidir. Cerebro es saber delegar”, remató.