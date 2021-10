El osote de Jorge Pietrasanta en el autogol del León ante Puebla: “Pensé que era a un lado”

León se repuso de la derrota contra Pumas a media semana, luego de imponerse frente al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, gracias al autogol de Juan Segovia en el segundo tiempo, sin embargo, el protagonista fue Jorge Pietrasanta, quien narró el partido para ESPN.

Pietra Pietra, quien es una de las voces más dinámicas, no se enteró del gol debido a un efecto óptico, de modo que pensó que Segovia había mandado el balón al tiro de esquina.

El osote de Pietrasanta

“No quiere problemas Segovia y la pone afuera, a un lado”, dijo Pietra Pietra, mientras que los jugadores del León festejaban el gol… de por sí se hacen pocos en la Liga MX.

Menos mal que Francisco Gabriel de Anda, quien suele hacer dupla con Pietrasanta en partidos de la Serie A y del Atlético de San Luis, le avisó discretamente: “Es gol”.

Ante esta situación, el exnarrador de TUDN, corrigió al momento, sin embargo, el momento de la emoción ya había pasado. “Pensaba que era a un lado, pero entró la pelota”.

Gajes del oficio

Sin embargo, Pietrasanta no es el único que ha pasado por este tipo de casos, y es que narrar en vivo no es cosa sencilla. En TUDN ya le pasó a Francisco Javier González y en Fox Sports no pudieron cantar el golazo de Dorlan Pabón ante Necaxa debido a una mención de publicidad.

También le pasó al ‘Deus’ Martinoli, quien también en un partido del puebla no se dio cuenta que estaba narrando una repetición, lo que provocó las burlas de Zaguito e ‘Inmortal’.