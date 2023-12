Lo que necesitas saber: De las 22 carreras del 2023, Max Verstappen subió al podio en 21 ocasiones, 19 de ellas en primer lugar.

Jos Verstappen, ha disfrutado mucho el dominio de Max Verstappen en los últimos años de la Fórmula 1, pero le gustaría ver más competencia por el campeonato y sobre todo en las carreras, como al resto de nosotros, como en aquel 2021 que el título se definió en la última carrera, en la última vuelta. Uuuf que recuerdos.

Y es que en el 2023 no hubo nadie en la parrilla que fuera capaz de amenazar el tercer campeonato de ‘Super Max’, con todo y que Checo Pérez le arrancó dos victorias en Arabia Saudita y Azerbaiyán, mientras que, Carlos Sainz se quedó con Singapur, el resto fueron para el neerlandés.

Jos Verstappen, ex piloto de F1 / Foto: Getty

Jos Verstappen quiere más enfrentamientos en pista

La realidad es que Jos Verstappen no es de nuestros personajes favoritos, pero tiene toda la razón al pedir que las carreras sean más reñidas. Para algunos aficionados el domino resulta aburrido, pues antes de que empiece la carrera ya sabes quien va a ganar, tal como pasó en 19 ocasiones con Max y Red Bull.

“Él tiene fe en el equipo y en lo que van a traer. Me gustaría tener más competencia. Por supuesto, queremos ganar las carreras pero también me gusta que pelee y luego se vaya con una victoria… o tal vez no. Creo que todo el mundo quiere ver eso”. Jos Verstappen sobre el domino de Max para Planet F1

Max Verstappen, tricampeón de la F1 / Fotografía Getty Images

Y es que esas batallas son las que más emocionan a todos, por ejemplo, en Brasil de lo que más se habló y lo que lo se llevó los aplausos de todos fue el enfrentamiento entre Checo Pérez y Fernando Alonso, ese que nos hizo decir ‘jod*r, esto sí es F1’.

No todo es Fórmula 1 para Max Verstappen

Eso sí, Jos Verstappen declaró que con todo y que Max tiene un hambre de victoria brutal, no siempre está pensando en la F1 o estar en las pistas, es más, hay momentos en los que lo menos que quiere hablar es del ‘Gran Circo’; “Él se puede centrar en otras cosas. A veces quiero hablar con él de algo y me dice: ‘Por favor, no de Fórmula 1′”

Y eso nos queda claro, gracias a ese video en el que Max Verstappen pide que quiten el himno de Países Bajos, porque igual que todos ya está harto de escucharlo.

El dominio de Max en el 2023

En las 22 carreras del 2023, Max Verstappen subió al podio en 21 ocasiones y 19 de ellas fueron como ganador. El único podio en que estuvo ausente fue en el Gran Premio de Singapur, pero de ahí en fuera su dominio fue brutal; sumó 575 puntos él solo y de paso se convirtió en el tercer piloto con más victorias de la F1, solo por detrás de Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton con 103 victorias

Michael Schumacher con 91 victorias

Max Verstappen con 54 victorias

En fin, ojalá en el 2024 podamos ver más batallas por la victoria, esos rebases en la pista o alguno que otro final de fotografía, algo que haga que nos levantemos del asiento.

