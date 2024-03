Lo que necesitas saber: La serie documental de José Mourinho se realizó mientras el portugués era DT de la Roma

¡José Mourinho tendrá una serie en Netflix! El estratega portugués será el protagonista de una docu-serie con motivo de sus 20 años como estratega, papel que ha desempeñado con altos y bajos, como muchos, pero el estilo del portugués lo hace único, tanto dentro del área técnica como fuera de ella. Mourinho sin polémica, simplemente no es Mourinho.

Netflix dio un adelanto de las próximas piezas que veremos en 2025, entre ellas una docu-serie sobre el tenista español, Carlos Alcaraz y The Final: Attack on Wembley, una película que relata todo el drama de la final de la Eurocopa del 2021, la cual se estrenará en mayo del 2024, pero el plato fuerte será esta pieza sobre Mourinho, quien por mucho tiempo fue el principal oponente de Josep Guardiola.

José Mourinho tendrá una docu-serie

¿De qué va la docu-serie de José Mourinho?

La docu-serie de José Mourinho es producida por John Battsek (Beckham, La inspiración más profunda y WHAM!) y dirigida por Joe Pearlman (Lewis Capaldi, How I’m Feeling Now, Robbie Williams y Bros: After The Screaming Stops), y contará con entrevistas con el propio Mourinho, así como con jugadores que han sido dirigidos en algún momento por el portugués, además de otros estrategas.

“Veinte años después de que sorprendiera al mundo del deporte al llevar al FC Porto a la victoria de la Liga de Campeones de la UEFA, esta serie documental repasará a profundidad la vida y tiempos del pionero del futbol, Jose Mourinho. Su carrera en el Chelsea, Real Madrid, Inter de Milán, Manchester United, Tottenham Hotspur y Roma es una historia inigualable de gloria y polémica”, compartió Netflix.

La docu-serie se grabó cuando Mourinho aún era estratega de la Roma, equipo con el que fue campeón de la Conference League y tras ser cesado da la impresión que el estratega portugués ha dejado de pertenecer a la élite del futbol, aunque su nombre ha sonado para dirigir al Bayern Munich.

José Mourinho llego a la Roma y la hizo exitosa / Getty Images

Mourinho dio adelantos de su docu-serie

En el mes de enero del 2024, el propio estratega portugués dio algunas pistas sobre lo que tendrá el material de Netflix, entre ellas el rechazo a una oferta para dirigir a otro club antes de tomar las riendas de la Roma.

“Hay cosas que solo se sabrán allí, ¡me pagan bien! Todavía no había firmado con Roma, pero había dado mi palabra cuando llegó un club que quería que rompiera mi acuerdo con Roma y dije que no… cuando salga el documental todo el mundo dirá que soy un idiota total”, comentó el timonel.

Mourinho aseguró que tuvo ofertas para dirigir a la Selección de Portugal después del Mundial de Qatar, pero rechazó la oferta, así como otra que llegó desde Arabia. “Cuando llegó Portugal, se lo conté inmediatamente al presidente. Cuando llegó Arabia Saudita, se lo conté inmediatamente al presidente. Es por eso que no creo que hablen con otros entrenadores a mis espaldas, para mí no es así porque hay reciprocidad”.

Mourinho le dio la Conference League a la Roma… y más de 11 millones de euros

Por ahora sólo nos queda esperar a que llegue 2025 y la fecha concreta para el estreno de la serie y mientras tanto Mourinho sonará para dirigir a varios clubes.

