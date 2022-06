Las emotivas palabras de Juan Toscano tras el campeonato de los Warriors en la NBA: "Si muero mañana, muero feliz"

Los Golden State Warriors se coronaron campeones de la NBA tras vencer a los Celtics de Boston en seis juegos y un mexicano es parte de esta gran historia. La familia de Juan Toscano es una de las miles que se estableció en California hace años y ahora, presume a un basquetbolista histórico entre ellos.

Se dice fácil, pero el camino del jugador mexicoamericano tuvo baches y complicaciones que él nunca ha olvidado. Así como nunca olvidó sus raíces, pues en todos los festejos, siempre estuvo bien protegido por la bandera de México.

Una vez que se consumó el título y que pudo festejar con sus compañeros, Juan Toscano también habló sobre lo que significa ser el primer mexicano campeón de la NBA. Orgulloso y feliz es poco; sin embargo, el alero de los Warriors nos contagió esta emoción hasta ponernos la piel chinita.

“No hay palabras, la verdad. Tengo siete años como profesional entre México, Argentina, Venezuela, España y fue difícil. No hay palabras, me siento bien contento. Si me muero mañana, ya me muero feliz, contento, porque ya cumplí todos mis sueños.

“Se siente increíble. Me siento muy feliz y muy contento, es el mayor sueño hecho realidad. Estoy aquí ahora y nadie me lo puede quitar“, declaró Juan Toscano para TUDN y la NBA.

Getty Images

El momento en que Juan Toscano quedó fuera de Golden State

A finales de 2020, Juan Toscano pasó momentos de incertidumbre y dudas. Los Warriors lo habían cortado al final de la pretemporada, por lo que parecía estar completamente fuera del equipo y con pocas oportunidades en la NBA.

No obstante, apenas unos días después llegó una alternativa que lo mantuvo en Golden State. Toscano-Anderson firmó un contrato two-way que le permitió volver al roster, tener actividad con el ‘primer equipo’ y también con su afiliado en la G-League.

Getty Images