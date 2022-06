Juan Toscano se convirtió en el primer mexicano que gana las Finales de la NBA tras el triunfo de los Golden State Warriors sobre los Celtics. Sin embargo, y como siempre sucede cuando un compatriota la rompe, no faltan los críticos.

Tal cual, a pesar de lo importante que fue en esta temporada para los de San Francisco, no dejaron de salir voces que criticaban su falta de minutos en la duela o incluso que se dijera mexicano sin haber nacido en territorio azteca.

Es por ello que ahora que está en México, el propio Juan Toscano respondió a todas esas críticas de una forma bastante contundente. En pocas palabras dejó claro que se le resbalan todos esos comentarios, pero vamos a repasar completas sus frases para que tú también cheques cómo atendió a sus detractores.

Juan Toscano llegó a Monterrey este 24 de junio para descansar y “limpiar su mente”, además de sostener algunas reuniones, antes de viajar a CDMX. Fue ahí donde contestó algunas preguntas de medios como ESPN, precisamente sobre todas las críticas en su contra.

“ No me importa la verdad , mi mamá es mexicana; mi abuelo vino de Michoacán, mi abuelo buscó una mejor oportunidad , como todos”, dijo sobre quienes cuestionan que se asuma mexicano pese a haber nacido en Estados Unidos.

“ Dicen que no soy mexicano, que no juego y eso, pero merezco estar aquí; yo trabajé en Fuerza Regia, en Soles, toda mi vida, crecí en casa mexicana, son celosos y es la verdad ”, dijo también, por aquellas personas que juzgan su presente sin conocer su pasado.

Juan Toscano también habló de la posibilidad de salir de Golden State este verano, aunque lo único que dijo fue que no piensa en eso en estos momentos. Además de que no es algo que él pueda controlar, prefiere esperar a que llegue el momento de tratar el asunto.

“No sé, voy a esperar el 1 de julio y está fuera de mi control, no estoy pensando en eso, por eso vine a mi casa a disfrutar mi tiempo y limpiar mi mente (…) Me siento mejor, estoy contento de estar en casa, de hablar con mi gente y voy a disfrutar mi tiempo aquí. Estoy feliz, más feliz porque puedo levantar el nombre de México en alto“.