A pesar de los problemas con la CONADE y Ana Gabriela Guevara, la delegación mexicana llega a El Salvador con un solo objetivo; liderar el medallero tal como lo hizo en Barranquilla 2018, cuando conquistó 341 medallas.

Y es que el deporte mexicano siempre ha logrado destacar hasta el los peores momentos, (aunque eso no incluye a la Selección Mexicana, no se confundan) los 645 atletas viajaron a El Salvador con la intención de subir a lo más alto del podio y de paso mantener firme su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Atletas Disciplina Medalla Arantxa Cossío, Clio Bárcenas, Yadira Silva y Mónica Serrano Tenis de Mesa Bronce

Medalla de bronce, tenis de mesa / Fotografía @Conade

¿Cuántas medallas ganó México en Barranquilla 2018?

Medalla Número Medalla de oro 132 Medalla de plata 118 Medalla de bronce 91 Total 341

¿Cuántas medallas se esperan para la edición de El Salvador 2023?

México llega a los Centroamericanos con sus mejores mujeres y hombres. Empezando con la gimnasta Alexa Moreno, quien fue cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y nadie puede olvidar la medalla de plata que conquistó en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística en el 2016.

Delegación Mexicana / Fotografía @COM_Mexico

Alexa se recuperó de un par de operaciones; una en el hombro y otra en los tobillos, que la tuvieron fuera de actividad por dos años, sin embargo, ahora apunta a participar en todas las competencias rumbo París 2024; los Centroamericanos, el Mundial de Gimnasia en octubre y los Juegos Panamericanos.

Halterofilia

Jorge Cárdenas es otro firme candidato a subir al podio en halterofilia (levantamiento de pesas), el originario de Culiacán también representó a México en Tokio y cuenta con una medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Bogotá 2022, en la edición del 2023 conquistó el bronce.

Tiro con Arco

El tiro con arco se ha convertido en una disciplina que varias medallas y alegrías le ha dado a México, por eso es que Alejandra Valencia, Aida Román y Ángela Ruíz llegan como unas de las favoritas a ‘flechar’ el oro.

Fútbol Femenil

La Selección Mexicana de Fútbol Femenil conquistó la medalla de oro en el 2018, y en la edición de esté año pinta para repetir el metal dorado con un equipo encabezado por Charlyn Corral, Itzel González y Kiana Palacios.

Nado sincronizado

Nuria Diosdado y Johana Jiménez, flamantes campeonas del Mundial de Natación Artística de Egipto son otras representantes que podrían pintarse de dorado en El Salvador.

Equipo de Nado Sincronizado, Copa del Mundo Egipto 2023 / @NuriaDiosdado

Las ‘Sirenas Mexicanas’ superaron los obstáculos llamados; CONADE y Ana Gabriela Guevara, pues recordemos que sin el apoyo del organismo las lograron poner el nombre de México en lo alto.

Favoritos a subir al podio en El Salvador

Atleta Disciplina Antecedentes Alexa Moreno Gimnasia Cuarto lugar en Tokio 2020, medalla de plata Copa del Mundo de Gimnasia Artística en el 2016. Jorge Cárdenas Halterofilia Medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Bogotá 2022 y bronce en la edición del 2023. Selección Mexicana Femenil Fútbol Medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2016 Nuria Diosdado Nado sincronizado Medalla de oro en dueto libre de la Copa del Mundo de Natación Artística Egipto 2023 Johana Jiménez Nado sincronizado Medalla de oro en dueto libre de la Copa del Mundo de Natación Artística Egipto 2023 Germán Sánchez Clavados Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y medalla de plata en Río 2016. Emiliano Hernández Pentatlón Medalla de bronce en la Copa del Mundo 2023 Alejandra Valencia Tiro con arco Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Aida Román Tiro con arco Medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco de Turquía 2023 Ángela Ruíz Tiro con arco Medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco de Turquía 2023 Selección Mexicana de Basquetbol Basquetbol Clasificados al Mundial de la FIBA 2023 Carlos Sansores Taekwondo Medalla de oro en el Campeonato Mundial de Guadalajara 2023, medalla de plata en el Campeonato Mundial de Manchester 2019 y Bakú 2023

Los 645 atletas aztecas pelearán por poner en lo alto a México, una vez más, aunque no olviden que varios de ellos no han recibido apoyo de la CONADE y han tenido que cubrir por su cuenta sus propios entrenadores, gimnasios e incluso viajes, para que no anden de ‘haters’ si ven un cuarto lugar o que quedan en el top ten.

Cambio de fecha por la pandemia

Originalmente los Juegos Centroamericanos y del Caribe estaban agendados para celebrarse en verano del 2022, pero la pandemia de Covid 19 obligó a la organización a mover la competencia al 2023, para asegurar el bienestar de todos los participantes.