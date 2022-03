Esto es lo que lleva en su mochila un fotógrafo profesional para los Juegos Olímpicos de Invierno

¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es ser fotógrafo profesional para los Juegos Olímpicos, o deportes extremos?, ¿qué llevarán en su maleta?, ¿qué equipo es el que suelen utilizar?, ¿cuánto pesa tooodo su material?, y hasta… ¿cuántos microsegundos tienen para capturar el momento exacto?

Parece tarea sencilla, pero no lo es. Es por eso que Tom Pennington, fotógrafo de Getty Images, nos cuenta un poco de todo este proceso y lo que conlleva esta responsabilidad. Él cubrió las pruebas de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Así que, echemos un vistazo a lo que lleva en su mochila cuando va a trabajar cada mañana.

Primero que nada, la cámara. ALERT: A continuación viene lenguaje un tanto técnico que seguro los fotógrafos van a entender a la perfección. Él está usando las nuevas cámaras sin espejo Canon R3; el objetivo principal para cuando trabaja en la montaña es un superteleobjetivo de 600 mm que también utiliza un convertidor de ¼; utiliza un zoom de 200 mm de 7 años en un segundo cuerpo de cámara R3.

A menudo, utiliza un monopie de fibra de carbono para estabilizar la lente, por las condiciones de viento en las que trabajo. Estas cámaras usan paquetes de baterías de litio que colocan en un soporte acolchado aislado para tratar de mantenerlas calientes en las temperaturas extremadamente frías en las que funcionan. Es muy común que incluso coloquen calentadores de manos con las baterías. ¿Se imaginan esto? Y es que trabajar con tanta nieve y frío, hasta el mismo equipo lo debe resentir.

“Siempre llevo capas extra para estas condiciones. Me pongo una chamarra sintética y una de plumas para después de haber esquiado y ponerme en posición y es común que agregue más capas contra el frío. Mientras estoy en posición en la pista de esquí, uso crampones (puntas de metal que se adhieren a las botas de esquí) para tener una pisada firme mientras me muevo en el hielo“.

¿Y para las manos qué onda? Unos guantes para el frío de esos que venden en cualquier supermercado como que no van… “También tengo una selección completa de diferentes tipos de guantes y forros de guantes; las manos frías significan que no puedo sentir mi cámara, así que no puedo trabajar. También uso calentadores de manos desechables que normalmente guardo en mis bolsillos para calentarme las manos entre las pruebas”.

Y como en todas estas coberturas parte de lo más importante es la inmediatez, Tom también usa un dispositivo MiFi inalámbrico para transferir imágenes directamente desde la cámara al equipo de editores, para editar y enviar fotos mientras se desarrollan las pruebas, en tiempo real. WOW.

“Guardo todo esto en mi mochila ThinkTank que llevo todas las mañanas antes de tomar la telesilla hasta la cima y esquiar por la pista de competencias en posición para fotografiar a los atletas. ¡Y eso es un poco del detrás de escena de cómo hacemos nuestro trabajo en los Juegos Olímpicos de Invierno!“.

¿Cómo les quedó el ojo? Aquí les dejamos unas fotografías que nos compartió.