Lo que necesitas saber: La última vez que Irak jugó una Copa del Mundo fue en México 1986.

La Selección de Irak no la pasó nada bien en su llegada a Estados Unidos para el Mundial 2026 ¿Por qué? Durante su llegada a Chicago el sábado 6 de mayo, el delantero Aymen Hussein y el fotógrafo Talal Salah pasaron más de 7 horas en interrogatorio.

Al final, solo Aymen, jugador del Al-Karma, logró ingresar a territorio estadounidense. Se dice que uno de los problemas fue que las autoridades confundieron su nombre con el de otro ciudadano. El que no tuvo la misma suerte fue Talal, a quien después de 10 horas, le negaron el acceso al país.

Varios periodistas iraquíes también han tenido problemas; a varios les negaron la visa y los que sí tienen no pueden viajar de Estados Unidos a Canadá o México, de lo contrario, no podrán regresar al país.

Selección de Irak en Monterrey / @IraqNT_EN

Interrogan a jugador de Irak durante 7 horas

De acuerdo con el medio británico The Guardian, un funcionario del Comité Olímpico Iraquí, informó sobre la retención de Aymen Hussein y el fotógrafo Talal Salah.

Explicó que durante su llegada al Aeropuerto Internacional O’Hare, Hussein estuvo retenido por más de 7 horas, mientras era interrogado y las autoridades revisaban su celular.

Algunas fuentes señalan que lo trataron como si fuera un terrorista, lo que también coincide con la versión de que confundieron su nombre con el de otro ciudadano iraquí, probablemente uno que sí estaba en la lista negra.

Además de Hussein, Talal Salah también fue retenido e interrogado, pero él estuvo 10 horas contestando las preguntas de las autoridades de Estados Unidos. Todo para que ni siquiera le permitieran ingresar al país.

Irak califica al Mundial

Todo parece indicar que solo Aymen Hussein y Talal Salah tuvieron problemas al ingresar. Y si no pasa nada extraño, la Selección de Irak podrá jugar su debut en el Mundial 2026 el 16 de junio contra Noruega en Massachusetts.

La última vez que Irak jugó una Copa del Mundo fue en México 1986. Tuvieron que pasar 40 años para que volviera a clasificar. Y aunque México también es anfitrión del Mundial, a ellos les tocó jugar en Estados Unidos.

Periodistas iraquíes tienen problemas con la visa en Estados Unidos

La prensa africana e iraquí también la anda pasando mal. De acuerdo con Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS, por sus siglas en inglés) a varios periodistas se les negó la visa para cubrir el Mundial en Estados Unidos con todo y que ya tenían su acreditación.

El problema no termina ahí, los que sí tienen visa apenas tienen autorizada una entrada al país, eso quiere decir que si la selección a la que cubren juega en México o Canadá, no pueden viajar con ellos, en caso de que lo hagan, ya no podrán volver a Estados Unidos para el resto del torneo.

Por ejemplo, Irak juega dos partidos de la Fase de Grupos en territorio estadounidense y otro en Canadá. Para no arriesgarse a perderse el Mundial, deben evitar salir del país.

“Hay muchos casos: colegas iraníes, colegas africanos, a algunos de los cuales se les ha dado una sola entrada, así que si su equipo va a jugar a Canadá o México y ellos lo siguen, ya no pueden regresar a Estados Unidos. Los casos son innumerables y, repito, inaceptables”. Explicó el presidente de la AIPS, Gianni Merlo.

Foto: @gianni_infantino (Instagram)

“Los políticos siempre dicen que el deporte une y tiende puentes entre los jóvenes de países en conflicto, pero en este caso, estamos yendo en la dirección opuesta”.

Senegal y Costa de Marfil vetados de Estados Unidos

Recordemos que Costa de Marfil y Senegal se encuentran en la lista de países vetados por Estados Unidos. Y aunque las selecciones no deberían tener problema para ingresar, el resto de ciudadanos no tienen seguro su acceso ya que deben pasar filtros aún más estrictos para obtener sus visas.

“La Proclamación continúa con todas las restricciones y limitaciones de entrada para los nacionales de los 12 países originales de alto riesgo establecidos en la Proclamación 10949: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Añade restricciones parciales y limitaciones de entrada a 15 países adicionales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue”. Se lee en la proclamación de Trump.

Grupo y partidos de Irak en el Mundial 2026

La Selección de Irak se ubica en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega. Jugará sus primeros partidos de la Fase de Grupos contra Noruega y Francia en Estados Unidos. El último, contra Senegal, será en Canadá.