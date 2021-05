¿Será una señal? Jugadores de Cruz Azul, involucrados en el atropellamiento de un peatón

¿Y se supone que este año es el bueno? Los jugadores de Cruz Azul cuentan las horas para acercase a una nueva Final de la Liga MX, pero el tiempo no pasa de forma agradable porque estos estuvieron involucrados en el atropellamiento de un peatón cerca de La Noria.

La situación se viralizó en redes sociales gracias a un video, que muestra lo que ocurrió después del accidente. Roberto Alvarado, Pablo Aguilar y Santiago Giménez aparecen en un intento de auxiliar al afectado.

En los primeros segundos de la grabación, el hombre que fue atropellado intenta ponerse de pie, pero no se encuentra en buen estado y cae al piso. Alvarado es quien se encuentra junto a él, así que trata de ayudarlo en la banqueta.

Todavía se desconoce si los 3 jugadores de Cruz Azul viajaban en el mismo vehículo y cómo ocurrió el atropellamiento. Sin embargo, la persona que graba explica un poco de lo que apreció al momento del accidente.

“Se escuchó el putazo luego luego. Está confundido, iba bajando y madres. No sé si no se dio cuenta (de que el vehículo iba avanzando)“, se aprecia en la voz de una mujer.

Jugador de Cruz Azul tiene un percance a las afueras de La Noria con rumbo a la concentración. El asesor legal del club ya se está haciendo cargo y al parecer no hubo consecuencias. Nota en desarrollo. pic.twitter.com/uQKnFXK0nd — ó (@cordova_sports) May 21, 2021

¿Qué dice Cruz Azul?

Aunque por ahora no hay una postura del club, diversos medios y reporteros aseguran que el abogado del Cruz Azul está dando seguimiento a lo sucedido. Asimismo, se dice que la irresponsabilidad no fue de los jugadores, sino de la persona accidentada al bajar del transporte público en donde no debía.

Un testigo contactado por El Universal aseguró que los hechos sucedieron cerca de las 10:30 horas. La persona conservó el anonimato, pero dio su versión, en la que explicó que Roberto Alvarado abandonó el lugar después de sus compañeros.

“Trataron de auxiliarlo, de levantarlo rápido. Yo marqué al 911 y se acercaron unos policías, después tres se fueron en un porsche y el último que fue el ‘Piojo’ (Alvarado) se lo llevaron aparte y quedaron cuatro personas a cargo. Ninguno de los implicados se quedó, todos se fueron“, dijo.