Lo que necesitas saber: Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo están empatados en la tabla de goleo de Arabia con 16 goles.

¿Les gustaría ver a Julián Quiñones en el Mundial 2026? Lo preguntamos porque, ante la lista de jugadores lesionados de la Selección Mexicana y sus más de 10 goles en el futbol de Arabia, debería ser un candidato. Al menos a estar en las convocatorias, así como Germán Berterame, quien también es naturalizado, pero sin tantos goles.

Más si tomamos en cuenta que anda peleando en la tabla de goleo con el mismísimo Cristiano Ronaldo que sigue siendo una máquina de goles.

Y si bien, Javier Aguirre no ha convocado a Quiñones desde octubre del 2025, tampoco le ha cerrado oficialmente las puertas de la Selección Mexicana.

Ya porta la playera de México

¿Por qué Javier Aguirre no convoca a Julián Quiñones?

Para ser justos con Javier Aguirre y sus decisiones, debemos tomar en cuenta que en noviembre del 2025, Julián Quiñones sufrió una lesión del músculo flexor de la pierna. Razón que lo dejó fuera la convocatoria de la Fecha FIFA de noviembre. Y probablemente eso también explique su ausencia en los dos primeros partidos del 2026, por temas de recuperación.

Sin embargo, en la Liga de Arabia regresó a la actividad en diciembre del 2025. Y desde entonces, hasta finales de enero (antes del juego contra el Al-Hilal), ha marcado un total de 10 goles.

Y ojo al dato, Quiñones ha conseguido 16 goles en 14 partidos, mientras que Cristiano Ronaldo ha marcado el mismo número de goles, pero en 16 partidos. La efectividad está del lado de Julián (por ahora).

Por lo que podemos decir que su recuperación va de maravilla. Tanto así que no habría razón para no verlo en la siguiente convocatoria de la Selección Mexicana, claro, en caso de que mantenga ese nivel.

Fotografía Julián Quiñones

La decisión está en manos de Javier Aguirre, quién dijo que las puertas de la Selección Mexicana están abiertas para todos. Aunque al final del día solo 26 podrán quedar en la lista final.

Sin embargo, lo que más le falta a la Selección Mexicana son goles y al parecer goles son los que le sobran a Julian, al menos en Arabia. La clave será ver si puede mantener esa efectividad con México.