Lo que necesitas saber: La Selección Mexicana tiene al menos seis jugadores lesionados de cara al Mundial 2026.

La Selección Mexicana deberá sobreponerse a varias bajas de cara al Mundial 2026. Probablemente, una de las más dolorosas es la de Rodrigo Huescas, quien era uno de los hombres de confianza de Javier Aguirre.

Pero además de Huescas, Santiago Giménez, Alexis Vega, Luis Chávez, César ‘Chino’ Huerta y Jesús Orozco Chiquete también andan lesionados, unos podrían regresar en cuestión de semanas, pero otros más deberán esperar meses para volver a jugar.

Algunos como Chiquete y Huescas son bajas definitivas, pues solo un milagro podría acelerar su recuperación, pero ¿Qué pasa con los demás? Acá te decimos cuándo regresan.

Todos los lesionados de la Selección Mexicana

Luis Chávez

En junio del 2025, empezó la mala suerte para la Selección. Luis Chávez sufrió una rotura de ligamento cruzado durante un entrenamiento con México. Tuvo que ser operado y su recuperación tardaría alrededor de 8 meses. Eso quiere decir que para febrero del 2026 podría estar de regreso.

Rodrigo Huescas

Rodrigo Huescas también estará fuera 8 meses por una rotura de ligamentos, lo malo es que su lesión llegó en octubre del 2025, por lo que el tiempo no le alcanza para recuperarse y llegar al Mundial 2026.

Sin duda, Javier Aguirre lo va a extrañar mucho en la cancha.

César ‘Chino’ Huerta

Otro que podría volver pronto es el ‘Chino’ Huerta, quién fue baja por una lesión en la pelvis desde noviembre del 2025, pero pinta para regresar a la actividad con el Anderlecht a mediados de enero del 2026.

Jesús Orozco Chiquete

Chiquete tampoco podrá llegar al Mundial 2026. Apenas en diciembre del 2025 sufrió una luxación en tobillo con daño a ligamentos que lo deja fuera de las canchas de 4 – 6 meses.

Santiago Giménez

La lista de lesionados continúa con Santi Giménez, quien fue operado el 28 de diciembre del 2025 por una lesión en el tobillo. Aunque ya fue operado, Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, confirmó que estará fuera de 3-4 meses.

Llegará con el tiempo justo para recuperar el nivel y buscar un lugar en la convocatoria final de México.

Alexis Vega

En la Liga Mx, Alexis Vega estará fuera de 3-4 semanas por una lesión en la rodilla de la que no ha podido recuperarse y ahora se someterá a una limpieza articular. Se espera que regrese a inicios de febrero del 2026. En el peor de los casos a inicios de marzo.

