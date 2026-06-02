Lo que necesitas saber: Tras dos meses de haber sido detenidos en Sudáfrica, el profe Ibáñez y el camarógrafo Daniel García fueron liberados.

Dos meses después de ser detenidos en cobertura por las autoridades de Sudáfrica, el periodista deportivo Julio “profe” Ibáñez y el camarógrafo Daniel García fueron liberados.

Con un minihilo en Twitter (o X), Televisa Univisión Prensa confirmó la liberación del profe —todo indica que Ibáñez y García llegarán a México el miércoles 3 de junio.

Foto: @TUPrensa

Primeras palabras de Julio Ibáñez y Dani García

Julio Ibáñez y Dani García dieron sus primeras palabras tras quedar en libertad. No solo agradecieron a todas las personas involucradas en su liberación, también confirmaron que están listos para unirse a la cobertura del Mundial 2026.

Aunque antes de todo eso, se tomarán un tiempo para reunirse con sus familias y amigos. Eso sí, ambos prometieron que más adelante nos contarán los detalles de todo lo que vivieron en Sudáfrica.

“Se terminó la pesadilla. Han sido varios meses muy complicados para el buen Dani y para tu servidor. Finalmente vamos a regresar a casa, a abrazar a nuestras familias, a descansar un poco y a prepararnos para lo que viene. Que viene el Mundial, que viene el Mundial, que nos mueve y nos motiva”. Dijeron Julio y Dani en su regreso a México.

Liberan a Julio Ibáñez y al camarógrafo Daniel García en Sudáfrica

“Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias.

Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido”, compartió Televisa Deportes Prensa la mañana del 2 de junio.

Foto: @julioiba

García e Ibáñez estuvieron en una situación de incertidumbre después de ser detenidos a finales de marzo de 2026 en Johannesburgo, Sudáfrica.

Y, bueno, de acuerdo con López Dóriga Digital, se esperara que el profe Ibáñez se sume a la cobertura del Mundial 2026 en el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

¿Por qué detuvieron al profe Ibáñez?

Al inicio, se difundió que la detención fue por una supuesta situación migratoria.

Foto: @TUPrensa

Sin embargo, las autoridades aclararon esta información y se supo que la detención sucedió tras haber volado un dron en un sitio restringido de la ciudad de Johannesburgo. E Ibáñez y García permanecieron en prisión y detención domiciliaria.