Lo que necesitas saber: La ceremonia de inauguración tendrá una duración de 35 minutos

La inauguración del Mundial 2026 cobra forma conforma nos acercamos a la fecha, el 11 de junio. Ese día el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México, se convertirá en el primer inmueble en albergar tres Mundiales y tres ceremonias de inauguración, y desde ahora se hace un llamado a que los aficionados con boleto ocupen sus lugares antes de las 11:00 de la mañana.

El primer partido del Mundial se jugará entre México y Sudáfrica, a partir de las 13:00 horas, sin embargo las actividades en el Estadio Ciudad de México inician mucho antes y el objetivo es que las gradas luzcan llenas para el show de inauguración.

Pendientes en el Estadio Azteca Banorte para el Mundial / Mexsport

9:00: Apertura de puertas del Estadio Ciudad de México

11:00: La ide es que a esta hora los aficionados ya estén en sus lugares

11:30: Inicio de la ceremonia de inauguración

12:05: Termina la ceremonia de inauguración

12:10: Salida de jugadores al calentamiento

13:00: Inicio del partido entre México y Sudáfrica

La logística para la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México

El director general de la FIFA en México, Jurgen Mainka, pidió en una conferencia de prensa que los aficionados lleguen al estadio lo antes posible para vivir la experiencia completa, pues recordó que si bien el partido inicia a las 13:00, la ceremonia de inauguración se llevará a cabo horas antes.

Por lo tanto compartió el plan de logística para la inauguración del Mundial, y reiteró que las puertas del Estadio Ciudad de México se abrirán a partir de las 9:00 horas.

Jurgen Mainka presentó un plan en el que establece que lo ideal es que a las 11:00 de la mañana ya se ubiquen los aficionados en sus respectivos lugares para que la ceremonia de inauguración de inicio a las 11:30.

“Tenemos una gran excusa con un lineup de artistas de gran renombre como Los Ángeles Azules, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin, y una artista sudafricana de nombre Tyla”, explicó.

Los horarios para la inauguración del Mundial

¿A qué hora saldrá la Selección Mexicana a la cancha?

Está establecido que la ceremonia de inauguración termine a las 12:05 horas y que los jugadores de la Selección de México y la de Sudáfrica salgan a la cancha a calentar a partir de las 12:10.

El silbato inicial se dará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

“La experiencia del estadio es muy diferente a lo que conocemos en un partido normal de Liga MX”, comentó Jurgen Mainka, quien explicó que los aficionados que compraron boletos para algún partido del mundial ya pueden descargarlos en la respectiva aplicación. “Queremos que los aficionados bajen los boletos mucho antes”.

“El boleto ya lo traen bajado en su aplicación móvil, se guarda en la cartera de la aplicación móvil, entonces no hay problemas de conectividad”, dijo.

Perímetro del Estadio Azteca

También manifestó que habrá un perímetro cercado en el Estadio Ciudad de México, de modo que sólo podrán acceder a dicho perímetro aquellas personas con boleto y habitantes de la zona. No habrá acceso para curiosos.