Lo que parecía ser una noche para festejar y estar contentos, se ha convertido en tensión absoluta. Justin Turner, jugador de Los Angeles Dodgers, fue retirado del campo antes de poder celebrar el título de la Serie Mundial con sus compañeros y es que según los reportes dio positivo a coronavirus, por lo que no podían arriesgar a ninguno de los presentes por más tiempo.

Los Angeles Dodgers levantaron el título de la Serie Mundial después de 32 años y es que no conquistaban la MLB desde 1988, por lo que esta noche es especial para ellos aunque habrá un riguroso procedimiento para descartar cualquier otro caso de coronavirus tras el positivo de Justin Turner.

De acuerdo a distintos reportes, en especial el de Fox, luego de que finalizara el juego entre los Dodgers y Rays se detecto el positivo de Justin Turner, mismo que sorprendió a propios y extraños pues no se supo cuándo se le realizó la prueba.

“After the completion of the game tonight, we were informed by MLB that Justin Turner received a positive COVID test and that’s why he was removed from the game.” pic.twitter.com/EOxcMlNs5R

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 28, 2020