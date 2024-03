Lo que necesitas saber: Itzel García tenía 12 años cuando Virginia Tovar se convirtió en la primera mujer en pitar en la Liga MX varonil

En 2004, Virginia Tovar se convirtió en la primera árbitra en pitar un partido de la Liga MX varonil en el duelo entre Irapuato y América. Cuatro años más tarde le puso fin a su carrera deportiva. Casi 20 años después, una árbitra vuelve a las canchas del futbol mexicano varonil como silbante central, con Katia Itzel García, quien fue designada para el partido entre Pachuca y Querétaro en la jornada 11 del torneo Clausura 2024.

Cuando Virginia Tovar marcó historia dentro del futbol mexicano en aquel partido diputado en Irapuato, Itzel García tenía 12 años y soñaba con jugar futbol de manera profesional, en cancha. No tenía la intención de probar suerte como árbitra, sin embargo, ya cuenta con amplia experiencia internacional en ese ámbito.

¿Quién es Itzel García?

Katia Itzel García Mendoza nació el 1 de septiembre de 1992 y es originaria de la Ciudad de México. Jugó futbol en cancha y en concreto se enganchó del deporte a partir de su etapa en preparatoria. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria número 6, en Coyoacán y estudió la carrera de administración pública en la facultad de ciencias políticas y sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México y complementa con una segunda carrera en derecho.

Fue precisamente en su etapa como universitaria donde comenzó a valorar la opción del arbitraje, pues su intención era seguir formando parte del futbol.

“Inicié como futbolista porque siempre me ha gustado el futbol, pero llegó un momento en el cual no podías seguir porque no existía la liga profesional femenil, el único lugar en el cual podías jugar futbol a buen nivel era en la universidad, así que terminando la carrera el futbol se convertía en un hobby, pero yo quería seguir dentro.

“Me puse a investigar y encontré a la ENA (Escuela Nacional de Árbitros) y en cuanto inicié, el arbitraje me atrapó. Hasta el momento no quiero hacer otra cosa que no sea el arbitraje”, comparte Itzel García.

Amplia experiencia de Itzel García en el arbitraje

Itzel García comenzó su carrera como árbitra profesional en el torneo de Nuevos Talentos de la Segunda División, en 2016 y tres años después consiguió el gafete FIFA, con el cual ha cumplido varios sueños. “Quiero estar en una Copa del Mundo y en unos Juegos Olímpicos”, decía en 2023, y el primer deseo ya se cumplió.

Itzel dirigió partidos en el Mundial Femenil Sub 20, así como en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, de modo que quedan pendientes los Juegos Olímpicos, a los cuales podría asistir en esta edición del 2024, en París, sin embargo, también se hace espacio para cumplir otra meta, que es conquistar esos espacios en los cuales las mujeres tienen pocas oportunidades.

El debut en la Liga MX Femenil no sólo aporta a su currículum, sino que abre las puertas a que más árbitras puedan trabajar en la Liga MX varonil y que no se tengan que esperar otros 20 años, pero a la vez ir cambiando percepciones y derribando tabúes.

“Hay dos retos principales a los cuales me he enfrentado, el primero es la cuestión física, en el cual tienes que estar a mismo nivel o superior que un hombre, y la segunda es que estamos en una sociedad que no está preparada aún para ver a una mujer arbitrar un encuentro de futbol varonil”, comentó en una entrevista a la Femexfut.

Un dato para llevar

Katia Itzel García había dirigido partidos varoniles en la Sub 20 y podría superar a Virginia Tovar, quien dirigió cuatro partidos en Primera División, el último de ellos fue Jaguares vs Veracruz, en la última jornada del Clausura 2005.

