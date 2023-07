Lo que necesitas saber: Aunque la Selección Mexicana no calificó al Mundial Femenil del 2023, México tiene hasta siete representantes entre arbitras, jugadoras y un entrenador y te decimos quiénes son

México se perdió el Mundial Femenil de Australia y Nueva Zelanda después del fracaso en el Premundial celebrado en Monterrey, Nuevo León, donde no sólo no pudo superar la fase de grupos, sino que no marcó ni un solo gol, pero eso no significa que no hay mexicanas y mexicanos en la Copa del Mundo más importante en la historia del Futbol Femenil.

Porque siempre hay un mexicano en cualquier parte del mundo, el Mundial de Australia y Nueva Zelanda tendrá presencia con árbitras, un entrenador y dos jugadoras, y una de ellas hasta jugó para el Tri.

Mexicanas y mexicanos en el Mundial Femenil 2023

Eb total son siete representantes mexicanos entre los protagonistas del Mundial Femenil, y en una de esas hasta podríamos ver a una de ellas como campeona del mundo.

Karen Díaz

Es la abanderada más destacada del futbol mexicano y son constantes sus apariciones en partidos de la Liga MX varonil. También tuvo presencia en el Mundial masculino de Qatar 2022 formando el primer cuerpo arbitral de mujeres en una Copa del Mundo.

Foto: Getty

Katia Itzel García

Es considerada una de las mejores árbitras centrales en la Liga MX Femenil y de la Cocacaf, por lo cual presume una final de Mundial Femenil Sub 17, en 2022. Es originaria de la Ciudad de México y estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, así que eso de impartir justicia es lo suyo.

Itzel García ha pitado tres finales en la Liga MX Femenil y tiene experiencia también en el futbol varonil en la Liga de Expansión.

Foto: Agencia Mexsport

Enedina Caudillo

Enedina es abanderada y cuanta con amplia experiencia tanto en la Liga MX Femenil, como en la varonil. También tiene entre sus logros la final del Munda¿tal Sub 17 Femenil entre España y Colombia en 2022.

La originaria de Michoacán también cuenta con Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020 en su recorrido.

Enedina Caudillo tiene dos apariciones en Juegos Olímpicos / Mexsport

Sandra Ramírez

Es originaria de Guadalajara Jalisco, donde nació en 1989 y es abanderada. Desde 2019 cuenta con gafete FIFA y por experiencia no para, pues ha participado en partidos del futbol mexicano en diversas categorías, tanto varonil como femenil.

Además de su carrera dentro del arbitraje, Sandra Ramírez es cirujana dentista y su buen rendimiento la ha llevado a dirigir de manera internacional en la Concachampions.

Sandra Ramírez ha participado en Concachampions / Mexsport

Nacho Quintana

Ignacio Quintana es ya un histórico en el futbol de Panamá, pues calificó al equipo femenil a su primera Copa del Mundo. Es un estratega joven (nació en 1987) y ha desarrollado casi toda su carrera en el futbol femenil. Desde el año 2020 es el estratega del combinado canalero.

Nació en la Ciudad de México y es considerado un aficionado del Necaxa. Antes de tomar las riendas de la Selección de Panamá, el mexicano trabajó como auxiliar en la Selección femenil de Nicaragua.

Nacho Quintana es aficionado del Necaxa / Getty Images

Sofía Huerta

Sofía Huerta nació en Estados Unidos, pero tiene nacionalidad mexicana y de hecho jugó para la Selección de México de entre 2012 y 2013. Su papá es originario de Puebla y ha manifestado que su primer idioma fue el español, por ello optó en su momento jugar para el Tri.

Con México jugó el Mundial Sub 20 en 2012 y con la selección mayor sólo jugó partidos amistosos, por lo cual tramitó el cambio de federación y desde 2017 juega para Estados Unidos.

Sofía Huerta jugó para México durante un año / Especial

Ashley Sánchez

Es un caso similar al de Sofía Huerta, aunque Ashley Sanchez tiene un mayor arraigo por Estados Unidos. “Creo que durante mucho tiempo no me sentí lo suficientemente mexicana”. Sus padres son originarios de Jalisco.

Ashley Sánchez jugó contra México en el Premundial / mexsport

Te puede interesar