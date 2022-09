4 puntos para entender el supuesto conflicto entre Katty Martínez y Ángel Villacampa en América

El América tiene el firme objetivo de regresar a una final y conseguir su segundo título en la Liga MX Femenil. Para eso, la directiva contrató al DT Ángel Villacampa, quien está envuelto en un supuesto conflicto con Katty Martínez.

Al tratarse de una jugadora histórica en México, las dudas de la afición son cada vez más y aunque las cosas no nos constan, hay hechos que hablan por sí solos. ¿Qué ha pasado en Coapa últimamente? Este es el recuento.

Mexsport

El final del Premundial y la llegada de Villacampa

Ángel Villacampa llegó al América luego de que se consumara un fracaso con un plantel que ilusionaba. Así que al dirigir sus primeros partidos sin Katty Martínez (pero con ella disponible o al menos en la banca) comenzaron los cuestionamientos.

“Realmente no sé a qué te refieres con Katty, es una jugadora más. Hoy no ha podido disputar ningún minuto porque ha venido arrastrando algunas molestias y ahora lo que hay que hacer es recuperarla. Que empiece a sumar minutos, ayudarnos en todo este proyecto“, respondió el DT en una conferencia de prensa.

Mexsport

El bajo rendimiento de Katty Martínez y los penales fallados

Dicen por ahí que los directores técnicos no tienen que dar explicaciones cuando una jugadora está en la banca porque tampoco las da cuando es titular. No obstante, la decisión de Ángel Villacampa podría reflejarse en la estadística.

Desde que el español tomó al América, los minutos para Katty Martínez se redujeron considerablemente. A pesar de que estuvo concentrada con Selección Mexicana en el Premundial, las oportunidades han sido pocas y las que existieron, poco aprovechadas.

Martínez Abad ha participado en 8 de los 11 partidos disputados hasta ahora en el Apertura 2022. Además de no registrar goles, falló un penal en la visita al León. Y eso no es todo, aunque contamos los de la campaña anterior, la atacante registra tres penales errados de manera consecutiva y no anota desde el 5 de mayo de 2022.

La intención de Katty Martínez por recuperarse anímicamente

El fracaso del Tri femenil en el Premundial dolió y mucho a las jugadoras. Esto incluyó a Katty Martínez, quien hace poco contó que atravesó momentos difíciles en lo anímico y mental, así que su nivel en la cancha se vio afectado.

No obstante, la delantera quiere visibilizar la conversación sobre la salud mental en los deportistas; asimismo, reveló que Miguel Layún le recomendó una psicóloga para trabajar estos temas y aseguró que su confianza está a tope para revertir su situación en el campo.

Mexsport

La discusión tras el América vs Juárez

La Liga MX Femenil regresó luego de la Fecha FIFA con mucha polémica. América recibió a Juárez en Coapa y se llevó una victoria por 2-0; sin embargo, al terminar el encuentro hubo una conversación que llamó la atención de los aficionados e incluso fue grabada.

Katty Martínez habló con Ángel Villacampa, ¿de qué? No lo sabemos. Lo que se aprecia son algunos reclamos, manoteo y al director técnico partiendo hacia la oficina de Claudia Carrión, seguida por la ‘Killer’.

Estas imágenes ya tienen mil y un interpretaciones, pero es complicado saber lo que sucede dentro del vestidor. La realidad es que Katty Mrtínez no recibió minutos una vez más; lo demás, sería caer en suposiciones.