La salud mental en los futbolistas es un tema que pasó años relegado y que últimamente ha tomado el protagonismo que merece. El futbol no es la excepción y Katty Martínez pide que se hable de ella, luego de haber pasado momentos complicados con América y el Tri femenil.

La ‘Killer’ de la Liga MX Femenil mantiene una racha complicada. Sin gol en el Apertura 2022, fallando varios penales e incluso perdiendo la titularidad; no obstante, ella misma acepta que trabaja todos los días para volver a su mejor nivel.

“Sé que no estoy viviendo el mejor momento, no me asusta hablarlo y no me da miedo hacerlo tampoco. Pero sepan que estoy trabajando muchísimo. Nadie trabaja para perder o no meter goles. Estoy muy tranquila y a pesar de que no sea un buen momento, este América está para cosas muy grandes. De mí se acuerdan“, declaró Katty Martínez en entrevista para Línea de 4.

Mexsport

Pero si hay algo que Katty Martínez quiere priorizar, es la conversación sobre la salud mental. La atacante reveló que Miguel Layun le recomendó una psicóloga y aunque ha mantenido su confianza, ahora puede apuntalarla de mejor manera.

“Creo que anímicamente sí estaba muy mal. No me asusta, quiero normalizarlo y por eso me gusta hablarlo. Quiero que se normalice tocar estas fibras sensibles que todas tenemos porque es normal que pase. No nada más en el futbol pasa. Anímicamente yo no me sentía bien, pero creo que así es la vida también. Sí afectó en mi rendimiento; la confianza está y estoy trabajando para revertir situaciones.

“Soy una persona muy autocrítica. Sé cuando tengo áreas de oportunidad y me encanta no ponerme límites, pero son momentos y en el futbol hay rachas. Ni está pasando todo lo malo, ni todo lo bueno. Al portar este escudo sé la responsabilidad que tengo“, agregó Katty Martínez.

Mexsport

El golpe anímico del Premundial con México

México no irá al Mundial de 2023, ni a los Juegos Olímpicos en 2024. Tras uno de los fracasos más fuertes en los últimos años, Mónica Vergara fue cesada y las críticas llovieron por todas partes. Sin embargo, Katty Martínez señaló que las jugadoras también llevaron parte de esa responsabilidad.

“Al final hay mil perspectivas, cada cabeza es un mundo. Pero sí fue un momento difícil. Para lo que entrenamos, trabajamos y para lo que veíamos que podíamos llegar a hacer… no lo hicimos. El sueño era ser campeonas. No conseguir el boleto fue un golpe anímico muy fuerte. No sé si fue un golpe de realidad. Se toca al cuerpo técnico, pero las que jugamos somos nosotras y nos toca asumir responsabilidad, porque es compartida“.

Foto: MexSport

Katty Martínez alza la voz por la Liga MX Femenil

Una de las cuentas pendientes en la Liga MX Femenil es que los 18 clubes den la misma seriedad a sus equipos. Katty Martínez destacó la importancia del apoyo entre futbolistas, ya que no todas cuentan con los mismos recursos y es donde marcan las distancias.

“Profesionalizar absolutamente todo. No hablo del América, pero sé que muchos equipos no tienen los recursos que nosotras sí. Eso limita muchas cosas. Todo mundo quiere competir, pero si no le brindas esas herramientas que se necesitan, ahí están la diferencia y los límites. Es una inversión diaria, brindar recursos para que tu equipo siga creciendo y ver lo que se necesita, no solo un campo, balones y jueguen“, sentenció.

?️ ¿Qué se necesita el futbol mexicano para estar al nivel que vimos en la W Euro? @kattyabad10: Profesionalizar TODO



?En vivo por TUDN pic.twitter.com/uCWZhI2A5Q September 2, 2022