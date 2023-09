Lo que necesitas saber: KeMonito afirma que ha sido amenazado por denuciar al CMLL

Las peleas en el Consejo Mundial de Lucha Libre no solo son en el ring, también debajo. Y es que Jesús Juárez Rosales, mejor conocido como KeMonito decidió interponer una demanda contra el CMLL por fraude en grado de autoría por la creación del KeMalito, que busca reemplazar su lugar.

Fue en el 2022, cuando el KeMonito anunció que no podría seguir luchando por problemas de salud y desde entonces ha tenido una batalla contra la institución que fue su casa, por adeudos de pagos, maltrato e incluso discriminación por su estado físico.

El KeMonito va contra el CMLL por adedudos

Si usted es un aficionado a la lucha libre en México seguramente ubica a la perfección a KeMonito, bueno, pues tras su retiro el Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo la idea de sustituirlo con otro personaje y uso como base el mismo concepto, sin embargo, cambió el color de la botarga de azul a rojo, junto con unos cuernos.

“El personaje fue hecho por mí, se me dio un dibujo con los colores y yo diseñé, y he realizado la ropa y las máscaras. Tengo que decir que el nombre no fue dado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino por el Dr. Alfonso Morales. Yo no peleo nada que no sea mío“. Jesús Juárez Rosales

El CMLL anunció hace unos días en su cartelera la presencia del KeMonito, sin embargo, unas horas más tarde lo modificaron y retiraron la imagen del luchador. Aunque con la idea de no perder esa popularidad presentaron al KeMalito el pasado 16 de septiembre durante los festejos por los 90 años de la lucha libre.

Las amenazas contra KeMonito

Una estrategia que no le gustó nada a Jesús Juárez, quien aseguró que los derechos del personaje le pertenecen a él y que el Consejo no le puso ni el nombre, sin embargo, ha recibido varias amenazas.

“Yo lo único que quiero es que se me retribuya lo que se me debe, mis derechos patrimoniales a los que tengo derecho. Tengo compañeros que me han dado su apoyo, pero se guardan o van contra ellos”. KeMonito sobre la demanda contra el CMLL

Aunque el presunto robo del personaje es solo la punta del iceberg de todo lo que ha tenido que pasar KeMonito con el CMLL, ya que, según su abogado, Enrique Sáenz se han violentado sus derechos de trabajador, no tiene contratos, fue intimidado por otros de sus compañeros para firmar documentos, lo más grave es que el Consejo tiene la intención de jubilar a Jesús Juárez Rosales, pero no a KeMonito.

KeMonito acusa al CMLL de adeudos

“Se ha violentado los derechos laborales. No le entregaron copias de los contratos y todo es violatorio a la Ley del Trabajo, además no se le reconoce como trabajador. Quieren jubilarlo a él pero no a Kemonito, tienen que jubilarse ambos, además fue perseguido por gente de tamaño normal y lo amedrentaron”. Enrique Sáenz, abogado de KeMonito

La respuesta del CMLL a las acusaciones de KeMonito

El CMLL emitió un comunicado en el que ‘lamenta’ la decisión de Jesús Juárez Rosales y asegura que durante los más de 20 años que han trabajado juntos se ha cumplido con todos los pagos tal como lo marca la ley.

En dicho comunicado hace hincapié que el Consejo es dueño de los derechos intelectuales del personaje, según su versión, Jesús Juárez no quiso renovar contrato con ellos.

Sin embargo, en caso de que el caso de KeMonito contra el CMLL no llegue a una solución 5 mill personas miembros de las Organización Sindicales de México cerrarán la Arena México y la Coliseo para meter presión.

