Kevin Berlín, el ex futbolista que representará a México en los clavados de Tokio 2020

Los clavados son una disciplina importante e histórica para México en los Juegos Olímpicos y Tokio 2020 no será la excepción. Desde Fernando Platas, Rommel Pacheco o Yahel Castillo, el país cuenta con grandes figuras y ahora presume a una nueva joya: Kevin Berlín.

Nacido en Veracruz el 25 de abril de 2001, destacó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con preseas individuales y en sincronizados. No obstante, tiempo antes de brillar en la plataforma dedicó sus días al futbol y eventualmente, tuvo que decidir por una de sus pasiones.

Kevin Berlín y el futbol

A pesar de que solo tiene 20 años de edad, Kevin Berlín ya es doble medallista de oro en Juegos Panamericanos y se alista para los Olímpicos. Pero contrario a lo que muchos imaginarían, su vida no siempre estuvo en el agua y la pasión por el deporte nació en las canchas de futbol.

Antes de saltar desde la plataforma, el veracruzano abrazó al balompié como a disciplina que lo rodeó durante muchos años y pasó por todas las posiciones posibles: “Era delantero. Bueno, de chiquito jugaba por todos lados. Hasta me tocó jugar de portero una vez, fui muy malo“, contó en entrevista con Sopitas.com.

Sin embargo, su perspectiva cambió al acompañar a su hermana a un curso de verano en clavados. La decisión final por una de las disciplinas se tomó por los días de actividad y entrenamientos, aunque el mismo Berlín confiesa que hubo momentos en los que quiso regresar al campo.

“Te soy sincero, creo que a los 12 o 13 años quería regresar al futbol. Al principio era complicado porque no sabía qué decidir y a los 7 años hacía las dos cosas. Me quedé en clavados porque eran todos los días y el futbol solo 3 con partido el sábado. No era hiperactivo, solo que desde chiquito estuve en la calle con mi hermana que hacía gimnasia“, dijo.

Y como cualquier otro niño, adolescente e incluso adulto, Kevin Berlín tiene claro con qué futbolistas le gustaría compartir la cancha: “Con (Diego) Lainez, es un ídolo también para mí. A su corta edad está en Europa, es con el que más me gustaría jugar y claro con Memo Ochoa. Para mí desde chiquito era una inspiración“.

El niño que no sabía nadar llegó a Tokio 2020

Mucho antes de decidir si quería practicar futbol o clavados, Kevin Berlín ni siquiera sabía nadar. No obstante, este nunca fue un impedimento para alejarse de la plataforma y en lugar de miedo, demostró facilidad por lanzarse desde altas alturas cuando era pequeño

“Me acuerdo bien de que yo no sabía nadar, tenía 6 años y solo flotaba. Estuve una semana en natación, me aburrí demasiado y me metí bien a clavados. Recuerdo un día que me aventé de 7 metros, mi mamá estaba con los pelos de punta pero a mí me gustó, sentí adrenalina, que estaba volando“.

Todas esas sensaciones provocaron que Berlín cumpliera el proceso que cualquier atleta de alto rendimiento anhela: clasificar a los Juegos Olímpicos. Hace unos años el veracruzano era pareja de Iván García y ahora compite con Diego Balleza, pero sus aspiraciones son las mismas sin sentir presión por encabezar a una nueva generación de clavadistas mexicanos.

“Son mis primeros Juegos y he trabajado mucho en esto, quiero disfrutarlo pase lo que pase. Estoy confiado en que Diego y yo lo vamos a hacer muy bien. No pienso tanto en encabezar la delegación, solo me enfoco en el momento y en disfrutar“, explicó.

A 50 días de #Tokyo2021 listos en individual y sincronizados con @diegoballezaisa ✅💦🇲🇽 pic.twitter.com/0A9xSJCRZz — Kevin Berlín (@kevinberlin11) June 3, 2021

Adiós a la flojera, siguiente parada: Juegos Olímpicos

Después de conseguir aquellas inolvidables medallas en Lima 2019, Kevin Berlín sorprendió a México y toda Latinoamérica con una declaración: “soy flojo“. Desde ese momento, millones de personas tomaron al clavadista como ejemplo y otros recurrieron a las críticas y las burlas.

Pero él está consciente de que los deportistas no son flojos y del crecimiento que tuvo desde ese momento hasta hoy. Lo cierto es que el camino rumbo a los Juegos Olímpicos siempre es difícil y Tokio 2020 representó más desafíos por la pandemia de COVID-19.

La ventaja para Berlín es que pudo recuperarse de un desgarre, que en un año normal pudo dejarlo sin participar en la justa. Ahora, el mexicano llegará en un gran momento y con el logro de contar con uno de los clavados de más alta dificultad en su lista: 4 vueltas y media hacia adentro en posición C.

“Hubo momentos donde decían que los Juegos se iban a cancelar y te desanima porque quieres ir, sabes que tienes la oportunidad. Seguí entrenando y saqué un clavado nuevo que muy pocos hacen, en México solo 3 y en el mundo podría contarlos con los dedos de la mano; es más de valor y un gran reto para mí“, sentenció Kevin Berlín.